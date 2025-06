PSD tenta garantir suplência no Senado para Gastão

Foto: Samuel Setubal Deputado federal Luiz Gastão, do PSD

No mercado político local, houve quem se surpreendesse com o silêncio mantido pelo PSD enquanto o arco de sustentação do governador Elmano de Freitas (PT) está em ebulição por uma série de motivos, entre os quais a definição para as duas vagas para o Senado.



Claro que essa avaliação pecava por não captar a sutileza de algumas articulações.



Sob comando de Domingos Filho, ex-vice-governador e hoje secretário da gestão de Elmano, a legenda vem tentando assegurar um naco da chapa para 2026 – de preferência, uma suplência de senador para o deputado federal Luiz Gastão, que preside a sigla em Fortaleza.



A intenção é assegurar uma cadeira de suplente da vaga que seria ocupada pelo hoje senador Cid Gomes (PSB), cuja candidatura à reeleição é incerta.



Outra suplência, conforme arranjos que vêm sendo antecipados pelo bloco governista, ficaria com Chiquinho Feitosa, do Republicanos – o titular seria Eunício Oliveira, do MDB.



Nesse desenho, não se sabe ainda que posição teria o deputado federal José Guimarães, do PT, às voltas com uma disputa interna para se viabilizar candidato à Câmara Alta.



Embora tenha feito gestos enfáticos de que não abre mão de concorrer, o parlamentar petista enfrentaria dificuldades, uma vez que o PT já ocupa a cabeça da chapa com o governador.



Num cenário de pressão para ampliar ainda mais o acordo de partidos, as cadeiras de senador são uma moeda de troca valiosa no escambo político.



Publicamente, no entanto, o ministro Camilo Santana (Educação) tem sinalizado simpatia pela candidatura de Guimarães, ainda que, na prática, trabalhe para que o correligionário não entre na briga em 2026.