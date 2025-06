Guimarães dobra aposta na briga com Cid

Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados DEPUTADO José Guimarães (PT)

Cotado para o Senado, o deputado federal José Guimarães (PT) dobrou a aposta na briga pela vaga na chapa governista ao reunir prefeitos de municípios do Sertão Central. Em plenárias no fim de semana, gestores cearenses manifestaram apoio à candidatura do petista a uma das duas cadeiras em 2026.

Mais que o simbolismo do gesto, que se segue a sinais emitidos pelo ministro Camilo Santana (Educação) de que as posições devem se dividir entre aliados na base, a caravana comandada por Guimarães pelo interior do Estado é lida como demonstração de que, se o critério for adesão de chefes de Executivo, não se pode descartar seu nome em favor do de Júnior Mano, do PSB (outro potencial concorrente cuja arma seria esse exército de prefeitos – dos quais, por enquanto, "não se conhece nome nem endereço", como assinalam membros do arco de Elmano de Freitas).

Movimentando-se por essa via, Guimarães tratou de fazer um ato de força, de modo a se colocar no jogo não apenas porque postula o Senado como projeto pessoal, mas também porque seu pleito à Câmara Alta tem chancela de outras lideranças – para além daquelas sob a órbita do "camilismo".

Petista não recua

À coluna, o deputado federal e líder do governo Lula voltou a dizer que sua apresentação como senatoriável é ponto pacificado no partido. "O PT nacional vai colocar nossa candidatura dentro das prioridades nacionais", assegurou Guimarães, para quem as tratativas com membros da base devem se tornar mais frequentes tão logo se encerre o processo eleitoral do PT, previsto para o início de julho.

Ainda de acordo com o petista, "a vitória do Edinho (Silva, que está no páreo para a presidência da agremiação) consolida esse caminho", isto é, em caso de sucesso, Edinho seria um cabo eleitoral importante para a campanha de Guimarães ao Senado. Como se nota, o parlamentar se move em dois âmbitos: no local, mobilizando prefeitos; e nacional, emprestando apoio a um quadro da legenda que é também apoiado por Lula.

Enquanto isso, no PSB...

Sem sair dessa seara temática, vale examinar de perto esse meio silêncio que impera no PSB cearense a respeito do nome de Júnior Mano como possibilidade para o Senado, sustentada até então apenas por Cid Gomes. Dirigente estadual da sigla, Eudoro Santana tem evitado se estender sobre o assunto – e, quando foi instado a responder, reiterou chancela a uma recondução de Cid.

À frente da executiva municipal, Osmar Sá Ponte declarou à coluna que "as decisões serão tomadas oficialmente pelo partido no momento adequado, na convenção partidária". "Até lá", continua Ponte, "cada membro do partido tem sua opinião própria para contribuir na construção da aliança". Ou seja, a defesa de Mano, por ora, resulta mais da expressão de uma predileção de Cid.

Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas

Tarcísio e Ciro se movimentam

Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) admite a quem lhe pergunte que não é candidato a presidente em 2026, embora seus gestos indiquem o inverso: está interessadíssimo no jogo. Certo de que uma avenida se abre com a inelegibilidade e a virtual condenação de Jair Bolsonaro (PL) no Supremo, o gestor passou a costurar adesões em segmentos que estão na base do bolsonarismo, a exemplo dos evangélicos.

Esse processo de conversão tem como horizonte o pleito nacional. Até lá, a intenção seria se viabilizar internamente, sem abrir mão do apoio do chefe do clã e dos seus filhos. Não é preciso que se diga que uma tal conjuntura redesenharia o xadrez político do Ceará, sobretudo no que diz respeito ao futuro de Ciro Gomes, de saída do PDT após a legenda sinalizar entrada na base de Elmano.