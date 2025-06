Eduardo Girão mantém pré-candidatura ao Governo do Estado

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 11-09-2024: Sabatina do canditado a prefeitura Eduardo Girão do Novo na Radio O Povo CBN. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

O senador Eduardo Girão (Novo) afirmou nesta segunda, 16, que vai manter sua pré-candidatura ao Governo do Estado em 2026, ainda que o ex-prefeito Roberto Cláudio seja escolhido como nome para comandar a oposição.



As declarações foram dadas durante participação no programa Debates do Povo, da rádio O POVO CBN.

Sem partido, RC acertou filiação ao União Brasil, legenda em vias de se federar com o PP.



Para Girão, o nome adequado para representar o campo da direita, contudo, é o dele, um genuíno quadro conservador, nas palavras do senador.



De acordo com o congressista do Novo, RC teria vínculos com as gestões do PT em razão dos quais o eleitorado de direita teria dificuldade para escolhê-lo como cabeça da chapa.



Eleito em 2018 para o Senado na onda bolsonarista, Girão não pretende tentar a recondução para novo mandato em 2026.



Como a coluna mostrou, o parlamentar tem disputado internamente a prerrogativa de concorrer ao Abolição por esse campo ideológico.



O senador enfrenta resistência dentro do PL, no entanto, cujas principais lideranças preferem ver na briga um nome mais competitivo, seja o de RC ou mesmo o de Ciro Gomes (PDT), antigo desafeto desse bloco.



Dentro do Novo, o entendimento hoje é de que Girão vai postular o Executivo mesmo que Roberto Cláudio saia como candidato pela federação União/PP.



A estratégia é arriscada, todavia. Em 2022 e noutras eleições, as candidaturas de direita amargaram resultados aquém do que projetavam sempre que se dividiram no pleito.