Roberto Cláudio reage a ação de Camilo para atrair União Brasil

Foto: FÁBIO LIMA Ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio

O ex-prefeito Roberto Cláudio reagiu a uma articulação do ministro Camilo Santana (Educação) para atrair o União Brasil para a base do governador Elmano de Freitas (PT).



Em vias de se filiar ao UB, o ex-pedetista atuou para que a decisão de definir alianças eleitorais no âmbito estadual fosse competência exclusiva da executiva nacional da federação entre União e PP, que deve ser formalizada em julho próximo.



Pelo regimento interno da nova força política, a qual RC oficializa filiação no mês que vem, qualquer tratativa formal de composição só poderá ser conduzida pela direção nacional.



A medida se presta a evitar que arranjos locais se sobreponham à prioridade da União Progressista em 2026, que é apresentar candidaturas de oposição ao presidente Lula e ao PT no plano federal e nos estados.



No Ceará, o PP é parte da aliança que dá sustentação ao governo de Elmano. Já o União, embora abrigue lideranças de oposição, também oferece guarida a parlamentares alinhados com o governismo, como Fernanda Pessoa.



De olho nessas brechas, o bloco comandado por Camilo tinha começado a tentar minar a candidatura de RC desde agora, como a coluna informara.



Como parte desses movimentos, havia uma interlocução com o grupo do prefeito Roberto Pessoa, de Maracanaú, que tem grande ascendência sobre o partido – Capitão Wagner, por exemplo, foi secretário de Saúde no município.



O Abolição também vinha mantendo conversas com o deputado federal Moses Rodrigues e seu pai, o prefeito de Sobral Oscar Rodrigues, de modo a estabelecer uma divergência na legenda, criando embaraços para RC.



Para fontes próximas do ex-prefeito, no entanto, essa estratégia não deve produzir os resultados esperados pelo governo, que se movia ainda do lado do PP, tendo como aliado o deputado federal AJ Albuquerque, presidente do partido no estado.



Essa tática, como indicou a coluna, repete postura da base camilista nas eleições de 2022, quando o bloco petista conseguiu atrapalhar as articulações que RC levava adiante com o PSDB – inicialmente, os tucanos ocupariam a vice na chapa, mas uma manobra conduzida por Chiquinho Feitosa frustrou esses planos.