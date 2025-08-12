Decisão de disputar o Governo do Estado será de Ciro, diz presidente nacional do PSDB
Dirigente nacional do PSDB, Marconi Perillo confirmou à coluna que a filiação de Ciro Gomes ao partido está “bem encaminhada”, com previsão de anúncio oficial ainda em agosto.
Segundo ele, o “tema está sob a coordenação de Tasso Jereissati”, apenas aguardando uma sinalização do ex-governador para finalizar as tratativas.
Questionado se, uma vez no PSDB, Ciro deve concorrer ao Governo do Ceará em 2026, Perillo respondeu: “Quanto à candidatura, a decisão será dele”.
O assunto, porém, “não será tratado agora”, continuou o tucano, informando que qualquer definição nesse sentido ficará para o ano que vem.
O presidente do PSDB ponderou, no entanto, haver espaço para uma chapa presidencial encabeçada por um nome social-democrata.
Ainda no PDT, Ciro deve deixar a sigla e migrar para a legenda de Tasso nas próximas semanas.
À coluna, interlocutores asseguraram que as chances de o ex-presidenciável postular o Abolição aumentaram desde a última rodada de conversas com lideranças do PSDB, entre as quais Perillo, Tasso e Aécio Neves, deputado federal.
