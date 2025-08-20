Oposição a Elmano ganha tração

Foto: JoaoFilho Tavares Governador Elmano de Freitas

.

Decidido em Brasília, o destino da federação entre União Brasil e PP se reflete verticalmente no ambiente estadual, no qual os "pepistas" e uma ala expressiva do UB constituem a base do governador Elmano de Freitas (PT). Trata-se, por baixo, de quase meia dúzia de parlamentares, alguns deles federais, cujo futuro é incerto se se confirmar que a União Progressista se manterá no campo adversário na eleição de 2026 e se, de quebra, um nome antipático ao Abolição for alçado ao comando desse novo bloco.

Nessa hipótese, ainda que fiquem liberados para apoiar a gestão petista, estão numa sinuca de bico sobretudo os deputados Antonio José (AJ) Albuquerque (PP), Fernanda Pessoa (União) e Moses Rodrigues (União), também ele cotado para a presidência da federação. Do trio, ao menos Fernanda, filha do prefeito Roberto Pessoa, tende a se desfiliar na janela partidária.

Para onde iria? Não para o PSB de Cid Gomes, em razão principalmente das arengas do pai com o clã Ferreira Gomes. Um destino possível seria o PDT, desossado após o desembarque de Cid e da já precificada saída de Ciro Gomes, por enquanto sem endereço certo: ora é esperado no PSDB, ora no UB, ora no próprio PDT.

Impactos da federação

É dessa monta, então, o tamanho do desafio do bloco liderado pelo ministro Camilo Santana, que encara agora um polo antagonista robusto e com perspectiva de candidatura mais consistente e competitiva. A última vez em que isso se deu talvez tenha sido em 2014, quando o petista foi pinçado por Cid como concorrente ao Executivo cearense, tendo como oponente o então senador Eunício Oliveira, à frente do MDB quando o partido ainda detinha muitas prefeituras e capilaridade.

De lá para cá, as lideranças do grupo aliancista sobraram nas disputas: Camilo em 2018 contra um anedótico General Theophilo, à época no PSDB, e Elmano em 2022 contra uma oposição local fragmentada e sem espaços em meio à polarização que havia chegado ao paroxismo com Lula e Bolsonaro, sufocando Roberto Cláudio (ainda no PDT).

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo Ciro Gomes da fôlego ao campo oposicionista

Novo campo

Os eventos da semana confirmam que o campo oposicionista está se reorganizando em torno de outros vetores. Um deles é Ciro, cujo nome ganha volume não apenas porque eventualmente lidere sondagens no interior do estado, mas porque, encabeçando uma chapa, teria mais chances de ajudar a eleger deputados federais do que outro colega de partido/ala.

Considerem-se mesmo RC, por exemplo, ou até Eduardo Girão, pelo Novo ou pelo PL. Nenhum exibe o potencial de vitaminar suas agremiações, ressalvando-se suas chances de se mostrarem bons de briga quando a campanha tiver início. Mas o cenário é outro agora. Nele, os lados do duelo estão empenhando força máxima num momento de encruzilhada política, tanto nacional quanto localmente.

E o PDT?

Há movimentos em torno de uma operação de recuperação do PDT no Ceará, que deve perder a bancada estadual e parte da federal - caso o governador Elmano não atire uma boia de salvação ano que vem, conforme relato de um interlocutor à coluna. Aos fatos: dos estaduais, não se espera que ninguém permaneça no partido. Dos federais, não tanto. Alguns cogitam ficar, mas somente a pedido do líder do Abolição.

Do contrário, podem acabar embarcando no PSB de Cid Gomes - a sigla está de portas abertas para Idilvan Alencar, Eduardo Bismarck e Mauro Filho, todos com mandato na Câmara. A exceção é André Figueiredo, dirigente estadual do trabalhismo. Como Elmano entra nessa história? Dissuadindo os pedetistas da ideia de deixarem o ninho. O problema dessa equação é evidente: se ajudar o PDT, o governador contrata um problema com Cid.



