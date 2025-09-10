Recados de Elmano no encontro do PT

Foto: JoaoFilho Tavares ￼GOVERNADOR Elmano de Freitas

É possível que as declarações do governador Elmano de Freitas no encontro do PT no fim de semana não tenham recebido atenção devida. Digo isso porque me parece que o petista endereçou mensagens para consumo interno e externo, ou seja, tanto para o partido do qual é filiado, que pleiteia vaga no Senado, quanto para o restante da aliança.

Na reunião, que sacramentou a nova direção da legenda, o chefe do Abolição ressaltou que a composição com forças de centro e direita para vencer o bolsonarismo é tarefa de primeira hora. Ainda segundo Elmano, há apenas uma prioridade ano que vem: derrotar os aliados de Jair Bolsonaro no Ceará e reeleger Lula.

O plano, por amplo que seja, antecipa estratégias que terão impacto local. Uma delas diz respeito ao preenchimento de espaços na chapa, sobretudo de três vagas: a de vice e as duas para o Senado, na mira de meia dúzia de lideranças. Noutros termos: caso deseje reconduzir Elmano, o PT terá de abrir mão de algumas posições.

Cid e Mano pelo Ceará

O senador Cid Gomes (PSB) tem andado pelo Estado ao lado do deputado federal Júnior Mano, cotado para sucedê-lo na Câmara Alta. Numa das agendas, o ex-governador entregou maquinário agrícola, a exemplo daquele no qual se empoleirou em Sobral e avançou contra um grupo de militares amotinados, sendo baleado na sequência.

Das andanças de Cid, o que interessa é o seguinte: a candidatura de Mano já é considerada como favas contadas nos corredores palacianos. Nem mesmo a entrada em cena de Domingos Filho (PSD) deve alterar esse quadro. Note-se que o titular da SDE foi encorajado a se voluntariar como nome para o Senado, entre outras razões, para elevar a pressão pela substituição de Mano.

O argumento é de que há mais atores governistas de peso desejando a cadeira de senador e que por isso um recém-chegado à base não teria credenciais para furar a fila.

O caso Bebeto

A oposição no Estado já prepara as armas para a campanha tendo como matéria-prima o farto material que há sobre o prefeito cassado de Choró, Bebeto Queiroz, foragido da Justiça, mas até hoje inexplicavelmente mantido entre as fileiras do PSB.

A intenção é explorar o fato de que os dois casos mais emblemáticos de suspeita de vínculos entre gestores e facções criminosas se situam no arco governista: além de Bebeto, o também pessebista Braguinha, de Santa Quitéria, o que abre margem para todo tipo de associação numa corrida mais renhida pelo voto dos cearenses.

Para o Abolição, é um problema já contratado que o ex-chefe de Choró não tenha sido preso até agora. E não apenas: que, mesmo distante do município, Bebeto continue dando as cartas na localidade.

Mudança na Etice

Menos de 15 dias depois de uma decisão cautelar do Tribunal de Contas do Estado (TCE) determinar suspensão de licitações do Governo do Estado por suspeita de conluio em dois pregões eletrônicos que somam R$ 253,9 milhões, Elmano promoveu uma troca no comando da Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice), responsável pelo certame. Saiu Francisco Barbosa, que capitaneava o órgão.

Para o seu lugar, o petista escalou Hugo Figueiredo, ex-secretário de Planejamento, ex-presidente do Porto e ex-presidente da Cegás. A mudança se dá 24 horas após o pleno do TCE homologar a cautelar assinada pela relatora do processo na corte, a conselheira Patrícia Saboya.

Oficialmente, o Abolição justificou a alteração na chefia da Etice a fim de "ampliar o acesso à internet em todo Estado, através de programas como o Cinturão Digital e o Ceará Conectado, e intensificar a transformação digital no Governo". Como a coluna mostrou no final de agosto, as companhias IPQ e MGSYS foram acusadas de tentativa de fraudar a licitação.



