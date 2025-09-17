Noite de fantasia

Circulando pela festa, copo na mão, esbarro no político e o cumprimento com um aceno de cabeça. "Boa noite", ao que responde com um "boaaaa noiteeeeee" cuja pronúncia engrolada sugere adição prévia de álcool na corrente sanguínea, o que não é um problema, já que estamos todos ali para o baile de fantasias, é sábado à noite e faz calor.

E quando digo todos, falo de todos mesmo: do ex-senador ao ex-governador, do deputado federal ao vereador, da nata do empresariado caboclo metido em polo branca e mocassim ao influenciador com roupa alva e folgada cujo "dress code" não consigo traduzir senão em palavras de estupefação.

Todo mundo de cabelo penteado, cheirando bem, o rosto esfuziante, mas sem aquela oleosidade miasmática das 3 da manhã, quando encontro um parlamentar e ele levanta o uísque e propõe um brinde ao Ceará e ao Brasil e também ao continente, afinal há motivos de sobra para soçobrarmos alegria, não é mesmo?

"Hoje vou enfiar o pé na jaca, é melhor já ir se acostumando!", gritou para o alto, gargalhando e piscando o olho esquerdo, legendando sem necessidade a expressão "já ir" com palavras em caixa alta (notei que ele havia aplicado uma membrana fosforescente nos dentes serrilhados com esmero, porque seu sorriso de pronto iluminou o ambiente, como se fosse um sabre de luz do lado progressista da força ou a fachada de uma farmácia recém-inaugurada).

Dez segundos depois, no entanto, uma nova roda se formou, desfazendo-se em seguida e se misturando a uma outra, numa dança de interações que me deixou nauseabundo e me sentindo obsoleto, como costumo me sentir nessas ocasiões de frenética conversação entre pessoas que partilham um habitus que não é o meu, me levando a despender esforço excessivo para falar a língua do p.

Mas aí, do mais absoluto "neida", como diz minha sobrinha empregando uma corruptela sem sentido, pesquei de orelha involuntariamente uma conversa intrigante. "Coisa cabulosa", alguém sussurrou, "mas é isso, vamos pra cima deles, não tem recuo".

Pelo perfil do grupo (um quarteto de empreendedores de meia idade cujo papel é formular planos de investimento de longa duração), aquilo no ato fez acender a luz amarela, obrigando-me a ativar o modo aranha na parede: discreto, porém atento, em aproximação vagarosa e decidida para não assustar a presa em demasia.

Sobre o que tratavam? Eu não fazia ideia, mas, pelo tom e pelas expressões entre sérias e consternadas, embora estivessem numa festa de forró com atrações que se sucediam sem que parecesse que a música havia mudado, tinha soado como algo sério. Pelo menos foi essa a impressão que tive vendo-os ali, com ares de carbonários prestes a investir contra o próximo processo licitatório.

A essa altura, todavia, admito que eu mesmo já falava engrolado, sem discernir fantasiados com mandatos de meros civis em missão antropológica.