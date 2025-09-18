Base de Elmano critica silêncio de RC e Ciro sobre Bolsonaro e anistia

Foto: Samuel Setubal Aliados do governador do Ceará Elmano de Freitas lançam ofensiva contra Roberto Cláudio e Ciro Gomes

O encontro do PT de Fortaleza no último sábado, 13, foi marcado por críticas aos ex-aliados Roberto Cláudio e Ciro Gomes (PDT), que, de acordo com petistas, ainda não se manifestaram publicamente sobre a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em ação no Supremo.



À frente da direção municipal do partido na Capital, Antônio Carlos disse que “o silêncio de qualquer democrata numa ocasião dessa causa estranheza”.



Segundo ele, há o agravante de que “algumas dessas pessoas ainda estão num partido que teve um dos maiores guerreiros pela democracia, Leonel Brizola, que evitou um golpe e foi o exilado mais longe da história Brasil”.



Citando expressamente Ciro e RC, o novo presidente da agremiação considerou que ambos estão se associando ao que ele considera como “o que há de mais reacionário, conservador e podre na política porque não toleram o debate e o contraditório”.



“A sociedade vai cobrar”, continuou, “acho absurdo, é um desrespeito a quem foi preso e torturado”.



Agora ex-dirigente do PT em Fortaleza, o deputado estadual Guilherme Sampaio acrescentou que “esse silêncio é um zumbido retumbante”, mas que espera que “haja uma manifestação categórica para condenar o fascismo neste momento para a lata do lixo”.



Prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, que participou da agenda partidária no último fim de semana, avaliou que “não tem como eles (RC e Ciro, especificamente) não serem associados (ao Bolsonaro)” na campanha eleitoral de 2026.



“Estão a toda hora e a todo momento juntos, estão intrinsicamente ligados, fazendo política juntos, com correligionários do PL, que é o partido do ex-presidente agora condenado Jair Bolsonaro. Então não tem como se desvincularem”, respondeu o gestor.



Em seguida, Evandro relatou que também se surpreende “com algumas figuras que, até pouco tempo atrás, se diziam do campo progressista e que hoje estão abraçados e fazendo política com esses fascistas”.



“Estão caladas, não dizem absolutamente nada num momento simbólico para todo o país e o mundo. Um ex-presidente foi condenado a quase 30 anos de prisão por tentativa de golpe. Todos ficam calados”, enfatizou.



A coluna entrou em contato com Roberto Cláudio e com Ciro Gomes, mas não houve retorno até agora.

