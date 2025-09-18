Logo O POVO+
Base de Elmano critica silêncio de RC e Ciro sobre Bolsonaro e anistia
À frente da direção do PT em Fortaleza, Antônio Carlos disse que "o silêncio de qualquer democrata numa ocasião dessa causa estranheza
Aliados do governador do Ceará Elmano de Freitas lançam ofensiva contra Roberto Cláudio e Ciro Gomes (Foto: Samuel Setubal)
O encontro do PT de Fortaleza no último sábado, 13, foi marcado por críticas aos ex-aliados Roberto Cláudio e Ciro Gomes (PDT), que, de acordo com petistas, ainda não se manifestaram publicamente sobre a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em ação no Supremo.

À frente da direção municipal do partido na Capital, Antônio Carlos disse que “o silêncio de qualquer democrata numa ocasião dessa causa estranheza”.

Segundo ele, há o agravante de que “algumas dessas pessoas ainda estão num partido que teve um dos maiores guerreiros pela democracia, Leonel Brizola, que evitou um golpe e foi o exilado mais longe da história Brasil”.

Citando expressamente Ciro e RC, o novo presidente da agremiação considerou que ambos estão se associando ao que ele considera como “o que há de mais reacionário, conservador e podre na política porque não toleram o debate e o contraditório”.

“A sociedade vai cobrar”, continuou, “acho absurdo, é um desrespeito a quem foi preso e torturado”.

Agora ex-dirigente do PT em Fortaleza, o deputado estadual Guilherme Sampaio acrescentou que “esse silêncio é um zumbido retumbante”, mas que espera que “haja uma manifestação categórica para condenar o fascismo neste momento para a lata do lixo”.

Prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, que participou da agenda partidária no último fim de semana, avaliou que “não tem como eles (RC e Ciro, especificamente) não serem associados (ao Bolsonaro)” na campanha eleitoral de 2026.

“Estão a toda hora e a todo momento juntos, estão intrinsicamente ligados, fazendo política juntos, com correligionários do PL, que é o partido do ex-presidente agora condenado Jair Bolsonaro. Então não tem como se desvincularem”, respondeu o gestor.

Em seguida, Evandro relatou que também se surpreende “com algumas figuras que, até pouco tempo atrás, se diziam do campo progressista e que hoje estão abraçados e fazendo política com esses fascistas”.

“Estão caladas, não dizem absolutamente nada num momento simbólico para todo o país e o mundo. Um ex-presidente foi condenado a quase 30 anos de prisão por tentativa de golpe. Todos ficam calados”, enfatizou.

A coluna entrou em contato com Roberto Cláudio e com Ciro Gomes, mas não houve retorno até agora.

