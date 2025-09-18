Detran-CE entrou em negociação para atrair União Brasil

Foto: FERNANDA BARROS Governador Elmano de Freita e Waldemir Catanho, superintendente atual do Detran-CE

A base do governo Elmano de Freitas (PT) teria acenado com o comando do Detran-CE para o União Brasil na tentativa de atrair a legenda de oposição no estado.



A vaga no órgão se somaria a uma cadeira para o Senado na chapa que disputará as eleições do ano que vem.



Segundo interlocutor ouvido pela coluna, o posto de chefia no Detran é de grande importância para articulações às vésperas do pleito de 2026.



Atualmente, quem ocupa a superintendência do Departamento de Trânsito é Waldemir Catanho, que foi deslocado para lá depois de uma reforma administrativa na gestão estadual petista no começo de 2025.



Nome ligado ao da ex-prefeita e deputada federal Luizianne Lins (PT), Catanho foi titular da Secretaria da Articulação Política de Elmano entre 2023 e 2024. No ano passado, foi candidato à Prefeitura de Caucaia, sendo derrotado por Naumi Amorim (PSD).



Desde meados de 2025, o bloco liderado pelo ministro Camilo Santana (Educação) empreende esforços para incorporar o União Brasil ao arco de sustentação de Elmano.



Hoje federado ao PP, o partido, sob direção de Capitão Wagner, deve chegar à corrida eleitoral como a maior força política nacional, com tempo de TV e recursos (fundo partidário e eleitoral) superlativos.



É de olho nesse capital que o Abolição ainda se movimenta para ao menos causar uma divisão interna na agremiação, dificultando a vida do representante do grupo que postular a reeleição do governador do PT.

