Detran-CE entrou em negociação para atrair União Brasil
Henrique Araújo é jornalista e doutorando em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará (UFC), com mestrado em Sociologia (UFC) e em Literatura Comparada (UFC). Cronista do O POVO, escreve às quartas-feiras no jornal. Foi editor-chefe de Cultura, editor-adjunto de Cidades, editor-adjunto de Política e repórter especial. Mantém uma coluna sobre bastidores da política publicada às segundas, quintas e sextas-feiras.
Detran-CE entrou em negociação para atrair União Brasil
Atualmente, quem ocupa a superintendência do Departamento de Trânsito é Waldemir Catanho
A base do governo Elmano de Freitas (PT) teria acenado com o comando do Detran-CE para o União Brasil na tentativa de atrair a legenda de oposição no estado.
A vaga no órgão se somaria a uma cadeira para o Senado na chapa que disputará as eleições do ano que vem.
Segundo interlocutor ouvido pela coluna, o posto de chefia no Detran é de grande importância para articulações às vésperas do pleito de 2026.
Atualmente, quem ocupa a superintendência do Departamento de Trânsito é Waldemir Catanho, que foi deslocado para lá depois de uma reforma administrativa na gestão estadual petista no começo de 2025.
Nome ligado ao da ex-prefeita e deputada federal Luizianne Lins (PT), Catanho foi titular da Secretaria da Articulação Política de Elmano entre 2023 e 2024. No ano passado, foi candidato à Prefeitura de Caucaia, sendo derrotado por Naumi Amorim (PSD).
Desde meados de 2025, o bloco liderado pelo ministro Camilo Santana (Educação) empreende esforços para incorporar o União Brasil ao arco de sustentação de Elmano.
Hoje federado ao PP, o partido, sob direção de Capitão Wagner, deve chegar à corrida eleitoral como a maior força política nacional, com tempo de TV e recursos (fundo partidário e eleitoral) superlativos.
É de olho nesse capital que o Abolição ainda se movimenta para ao menos causar uma divisão interna na agremiação, dificultando a vida do representante do grupo que postular a reeleição do governador do PT.
Política como cenário. Políticos como personagens. Jornalismo como palco. Na minha coluna tudo isso está em movimento. Acesse minha página
e clique no sino para receber notificações.