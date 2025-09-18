Girão deve lançar pré-candidatura ao Governo em novembro
Henrique Araújo é jornalista e doutorando em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará (UFC), com mestrado em Sociologia (UFC) e em Literatura Comparada (UFC). Cronista do O POVO, escreve às quartas-feiras no jornal. Foi editor-chefe de Cultura, editor-adjunto de Cidades, editor-adjunto de Política e repórter especial. Mantém uma coluna sobre bastidores da política publicada às segundas, quintas e sextas-feiras.
Para esse grupo, a condenação de Bolsonaro no Supremo só reforça a necessidade de uma chapa que "incorpore os valores de uma direita-raiz"
O senador Eduardo Girão (Novo) prepara o lançamento de sua pré-candidatura ao Governo do Estado. A intenção do partido é colocá-lo no jogo em novembro, apresentando-o como alternativa conservadora para o enfrentamento com o petismo no Ceará.
Interlocutores do parlamentar têm resistido a esse cenário no qual a oposição estaria vocalizada na campanha por um nome como o ex-prefeito Roberto Cláudio, em vias de se filiar ao União Brasil, ou mesmo Ciro, ambos parte do projeto de Camilo e Elmano até 2022.
Para esse grupo, a condenação de Bolsonaro no Supremo só reforça a necessidade de uma chapa que "incorpore os valores de uma direita-raiz". No mesmo ato do Novo, a sigla estuda projetar General Theophilo, candidato ao Abolição em 2018 pelo PSDB, como concorrente a uma vaga no Senado Federal.
