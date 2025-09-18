Girão deve lançar pré-candidatura ao Governo em novembro

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 11-09-2024: Sabatina do canditado a prefeitura Eduardo Girão do Novo na Radio O Povo CBN. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

O senador Eduardo Girão (Novo) prepara o lançamento de sua pré-candidatura ao Governo do Estado.

A intenção do partido é colocá-lo no jogo em novembro, apresentando-o como alternativa conservadora para o enfrentamento com o petismo no Ceará.



Interlocutores do parlamentar têm resistido a esse cenário no qual a oposição estaria vocalizada na campanha por um nome como o ex-prefeito Roberto Cláudio, em vias de se filiar ao União Brasil, ou mesmo Ciro, ambos parte do projeto de Camilo e Elmano até 2022.



Para esse grupo, a condenação de Bolsonaro no Supremo só reforça a necessidade de uma chapa que "incorpore os valores de uma direita-raiz". No mesmo ato do Novo, a sigla estuda projetar General Theophilo, candidato ao Abolição em 2018 pelo PSDB, como concorrente a uma vaga no Senado Federal.

