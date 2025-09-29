"É meu irmão", declarou Cid sobre Ciro após evitar encontro com Janaína
Henrique Araújo é jornalista e doutorando em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará (UFC), com mestrado em Sociologia (UFC) e em Literatura Comparada (UFC). Cronista do O POVO, escreve às quartas-feiras no jornal. Foi editor-chefe de Cultura, editor-adjunto de Cidades, editor-adjunto de Política e repórter especial. Mantém uma coluna sobre bastidores da política publicada às segundas, quintas e sextas-feiras.
Uma vez na cidade, Cid teria se mantido no aeroporto, recusando-se a ter qualquer tratativa
De passagem por Crateús ainda na quinta-feira, 25, o senador Cid Gomes (PSB) evitou contato com a prefeita Janaína Farias (PT), que acionou Ciro Gomes (PDT) na Justiça pelos ataques que o pedetista acumula contra a petista.
Uma vez na cidade, Cid teria se mantido no aeroporto, recusando-se a ter qualquer tratativa com a gestora municipal e ex-suplente no Senado do hoje ministro Camilo Santana (Educação).
Aos interlocutores presentes, o senador pessebista declarou: “É meu irmão, pô”, apresentando o elo familiar como justificativa para não conversar com Janaína, que se deslocou até o aeroporto e de lá seguiu ao lado do presidente da Assembleia Legislativa, Romeu Aldigueri (PSB).
Narrado com ênfase variada por gente mais próxima de Cid, o episódio sugere que o ex-governador trabalha para não azedar uma tentativa de reaproximação com o irmão, da qual a própria foto do flagrante com o ex-senador Tasso Jereissati e Ciro num evento social no dia seguinte seria prova.
Se isso deve evoluir para uma recomposição também política entre os Ferreira Gomes, já são outros quinhentos.
