"É meu irmão", declarou Cid sobre Ciro após evitar encontro com Janaína

Foto: FERNANDA BARROS Romeu Aldigueri, sentado à esquerda do senador Cid Gomes, durante coletiva de imprensa sobre caso de deputado Júnior Mano

De passagem por Crateús ainda na quinta-feira, 25, o senador Cid Gomes (PSB) evitou contato com a prefeita Janaína Farias (PT), que acionou Ciro Gomes (PDT) na Justiça pelos ataques que o pedetista acumula contra a petista.



Uma vez na cidade, Cid teria se mantido no aeroporto, recusando-se a ter qualquer tratativa com a gestora municipal e ex-suplente no Senado do hoje ministro Camilo Santana (Educação).



Aos interlocutores presentes, o senador pessebista declarou: “É meu irmão, pô”, apresentando o elo familiar como justificativa para não conversar com Janaína, que se deslocou até o aeroporto e de lá seguiu ao lado do presidente da Assembleia Legislativa, Romeu Aldigueri (PSB).



Narrado com ênfase variada por gente mais próxima de Cid, o episódio sugere que o ex-governador trabalha para não azedar uma tentativa de reaproximação com o irmão, da qual a própria foto do flagrante com o ex-senador Tasso Jereissati e Ciro num evento social no dia seguinte seria prova.

Se isso deve evoluir para uma recomposição também política entre os Ferreira Gomes, já são outros quinhentos.

