Após homenagem por falsa morte, Raimundo dos Queijos vira ponto de romaria de políticos

Foto: Guilherme Gonsalves Políticos foram homenagear Raimundo dos Queijos após gafe sobre falsa morte

O fim de semana no Ceará registrou duas romarias: uma para pedir as bênçãos a São Francisco, em Canindé, e outra para homenagear Raimundo dos Queijos, na capital cearense.



Famoso dono do bar homônimo no Centro, Raimundo foi festejado não com um minuto de silêncio por uma falsa morte anunciada da tribuna da Câmara de Vereadores, mas com algumas horas de cantoria e gargalhada regadas a bebida e tira-gosto.



Desde cedo, o local virou ponto de encontro de amigos, conhecidos e outros chegados, a exemplo de políticos, com um olho no hype do episódio e outro nas eleições de 2026.



Cotado ao Senado, Chiquinho Feitosa (Republicanos) passou por lá para cumprimentar RDQ – sigla que estampa o boné usado pelo anfitrião.



Esparramado na cadeira, usando chapéu com marca da fazenda de criação de gado, deixou-se fotografar ao lado de Raimundo, que não desmanchou o sorriso um segundo.



Parlamentares do PT e do MDB também acorreram ao endereço, tais como De Assis Diniz e a vice-governadora Jade Romero.

