Guimarães "enquadra" PT em Santa Quitéria após silêncio de Elmano

Foto: Marina Ramos/Câmara dos Deputados ￼JOSÉ Guimarães é líder do governo Lula na Câmara

O deputado federal e líder do governo Lula na Câmara, José Guimarães, saiu em defesa da candidata do PT à Prefeitura de Santa Quitéria, Lígia Protasio.



As eleições suplementares do município estão marcadas para o próximo dia 26 de outubro.



Em vídeo divulgado pelas redes, Guimarães enquadra o PT local. Segundo ele, ao chancelar a chapa petista na cidade, “fala em nome da direção nacional do PT”.



A declaração eleva a pressão na disputa, que opõe Lígia e o prefeito interino Joel Barroso (PSB), filho de Braguinha (PSB), cassado pela Justiça Eleitoral por abuso de poder político e econômico e suspeita de vínculos com grupos criminosos.



Ainda conforme Guimarães, “como líder do Lula, ninguém representa melhor o PT no Ceará” do que o parlamentar.



Em seguida, ao reiterar apoio a Lígia, ele se dirige novamente aos seus correligionários, dizendo que quer “falar em nome do PT para os petistas da cidade”.



Lá, o diretório municipal liberou os vereadores do partido para votarem noutros candidatos, mesmo com concorrente da legenda na corrida pelo Executivo.



Além de Lígia e Joel, está na briga também Cândida Figueiredo (União Brasil), casada com Tomás Figueiredo, do MDB, que chegou a postular a Prefeitura de Santa Quitéria em 2024.



Desde o início da campanha, o governador Elmano de Freitas (PT) tem evitado se posicionar na eleição municipal. De acordo com ele, o motivo é que a tensão se dá na própria base do Abolição.



Joel Barroso, filiado ao PSB, é apoiado pelo senador Cid Gomes, do PSB, que mantém com Elmano uma relação marcada por idas e vindas desde o anuncio do rompimento por causa da sucessão na presidência da Assembleia.

