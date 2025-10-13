Aliados reagem a falas de Guimarães sobre "passar a faca" em cargos

Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados Deputado federal José Guimarães (PT)

O deputado estadual Acrísio Sena (PT) criticou os termos usados pelo colega de partido José Guimarães para se referir ao corte de cargos de aliados que votaram contra MP do governo Lula na semana passada, a exemplo de Júnior Mano (PSB) e Luiz Gastão (PSD).



Em entrevista ao podcast “As Cunhãs” na última sexta, 10, o líder de Lula na Câmara afirmou que o Planalto ia “passar a faca” nos postos de deputados que ajudaram a tirar de pauta a MP que previa ganho de arrecadação em 2026.



Para Acrísio, a escolha das palavras de Guimarães acabou resultando em uma declaração “violenta”.



Durante participação no Debates do Povo (Rádio O POVO CBN) desta segunda-feira, 13, o petista avaliou que de fato quem vota contra o governo precisa entregar os cargos, mas ponderou sobre a beligerância das declarações.



Outro deputado estadual também presente ao Debates, Guilherme Bismarck (PSB) disse que as bancadas têm posições distintas na esfera local e na federal e que esse jogo de forças é comum na distribuição de interesses entre Brasília e o Ceará.



Para um governista que pediu reserva, Guimarães “passou do ponto” ao criticar membros do arco de sustentação de Elmano de Freitas (PT) por uma votação na Câmara.



O mal-estar, porém, deve seguir. À coluna, Guimarães reiterou que o pente-fino nas indicações de aliados na máquina federal vai atingir nomes do estado.



O petista confirmou que a retaliação se estenderá àqueles deputados que estão neste momento ajudando a derrotar o governo Lula no Congresso.

