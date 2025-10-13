Deputada do PL reafirma apoio a Ciro para o Governo

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo Ciro Gomes se mantém filiado ao PDT

A deputada estadual Silvana Oliveira, do PL, reafirmou apoio à candidatura de Ciro Gomes (PDT) ao Governo do Estado em 2026.



“O Ciro é nosso candidato. Não desejo apoiar só por apoiar alguém. Queremos eleger e virar a página”, declarou a parlamentar, que está licenciada do mandato por razões de saúde.



Cotado para o Abolição, Ciro acenou com a possibilidade de concorrer ao Executivo três meses atrás, mas, de lá para cá, não tem feito movimentos concretos para deixar o PDT e se filiar a outra legenda do campo opositor.



Dentro do PSDB, a expectativa é de que Ciro retorne ao ninho do tucanato cearense até novembro, quando se encerra o mandato de Ozires Pontes à frente da executiva estadual.



Por enquanto, o ainda pedetista não tem dado mostra de que pretende desembarcar do PDT, embora venha aumentando o volume das críticas ao partido, sobretudo depois da adesão do trabalhismo à base de Elmano de Freitas (PT).

