Elmano evita declarar apoio em Santa Quitéria

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Governador Elmano de Freitas, do PT

O governador Elmano de Freitas (PT) tem evitado se posicionar na eleição suplementar de Santa Quitéria, no interior do Ceará, marcada para 26 de outubro.



Na cidade, concorrem ao Executivo o prefeito interino Joel Barroso (PSB), a ex-vice-prefeita Lígia Protasio (PT) e a ex-deputada Cândida Figueiredo (União Brasil).



Embora o partido do chefe do Abolição tenha nome na disputa, o diretório local da legenda liberou os vereadores para votarem noutro postulante, esvaziando a própria chapa.



Na prática, o PT abriu caminho para a reeleição de Joel, filho do ex-prefeito Braguinha (PSB), cujo mandato foi cassado por abuso de poder político e econômico.



Por ora, a única liderança petista de relevo a se manifestar sobre o pleito em Santa Quitéria foi o deputado federal José Guimarães, que enquadrou a sigla no município em meio ao silêncio de Elmano.



À coluna, um petista contou que Lígia não se articulou com a bancada de vereadores petistas e que por isso o partido teria decidido não amarrar o voto no bloco do PT.



Outra fonte, contudo, relatou que o libera-geral petista se deu para não melindrar o senador Cid Gomes (PSB), um dos padrinhos da candidatura de Joel.



Convocada depois de processo judicial, a eleição de Santa Quitéria opõe forças do arco de sustentação do governo estadual, tais como PSB e MDB, que está ao lado de Cândida.



Sob clima de tensão, a corrida pela Prefeitura terá reforço extra de forças de segurança para garantir que o pleito transcorra com tranquilidade após suspeitas de elo entre Braguinha e grupos criminosos.

