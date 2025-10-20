Wagner e André Fernandes disputam agenda da segurança pública

Foto: FERNANDA BARROS Capitão Wagner e André Fernandes durante campanha eleitoral pela Prefeitura em 2024

Ambos cotados para a Câmara ano que vem, o deputado federal André Fernandes (PL) e o ex-deputado Capitão Wagner (União) têm disputado entre si a agenda da segurança pública no Ceará, inclusive com passagens por regiões do estado com marcas mais explícitas de violência, a exemplo de um distrito de Morada Nova, onde a dupla gravou vídeos para as redes.



Candidato em 2018 ainda pelo Pros, Wagner foi campeão nas urnas cearenses, com mais de 300 mil votos. Quatro anos depois, abriu mão da reeleição para postular o Governo.



Nesse mesmo pleito de 2022, André foi eleito para a Casa, também como mais votado: foram quase 230 mil sufrágios.



Agora, cada um tenta exercer mais mando de campo nesse território (a destinação de emendas de André para compra de armas é parte dessa estratégia).



Wagner, por outro lado, vem intensificando presença nas redes ao explorar o tema da segurança, antagonizando com figuras de proa do governo Elmano, tal como Chagas Vieira, titular da Casa Civil, com quem o ex-parlamentar mantém embates mais agudos.



Em 2026, tanto André quanto Wagner projetam recorde de votos para o Legislativo. Nessa queda de braço no campo da direita, o nome do PL talvez leve alguma vantagem porque acabou de se submeter a uma eleição da qual tem ainda bastante recall, como foi a corrida pela Prefeitura de Fortaleza.



O dirigente do União Brasil também tenta recuperar terreno como principal liderança oposicionista no estado, posto que divide hoje com Fernandes após o pleito municipal de 2024.