Ciro vai priorizar cenário local em discurso de filiação ao PSDB

Ciro Gomes se filia ao PSDB nesta quarta, 22

O tom do discurso de filiação de Ciro Gomes ao PSDB nesta quarta, 22, vai dar pistas sobre 2026. Nele, o ex-presidenciável deve manter foco no quadro local, concentrando-se sobretudo no binômio economia / segurança.



De volta ao tucanato cearense, o agora ex-pedetista estará cercado de velhos e novos aliados. Entre os primeiros, o de maior peso é o ex-senador Tasso Jereissati, principal fiador do retorno do amigo e parceiro político às fileiras da legenda social-democrata.



Entre os novos, evidentemente está o deputado federal André Fernandes, cuja participação na agenda está confirmada – embora não se saiba ainda se ele de fato marcará presença.



De todo modo, trata-se de coalização inédita no cenário político local. Não apenas porque as forças de oposição parecem estar dispostas a um alinhamento de difícil engenharia, mas porque, catalisando esse movimento, há uma liderança que conhece bem o lado de lá do balcão.



Afinal, Ciro integrou o projeto governista até 2022, quando se deu o rompimento com Camilo Santana em torno da escolha do candidato ao Governo naquele ano. À época, o petista queria Izolda Cela, mas Ciro preferiu Roberto Cláudio, e o resto é história.



De lá para cá, o mais velho dos Ferreira Gomes ensaiou uma retirada do time de campo, tal como já fizera Tasso em 2010, anunciando uma aposentadoria que, uma década e meia depois, nunca veio.



Amanhã, estarão ambos no mesmo palco-palanque, passadas quatro décadas desde a eleição de Tasso para o Cambeba, em 1986.



Por tudo isso, não é um ato qualquer de filiação o que se projeta, mas uma espécie de evento deflagrador das articulações eleitorais tanto da parte do governismo quanto do bloco anti-PT.



A despeito do discurso com ênfase no Ceará, porém, dificilmente Ciro deve se apresentar com figurino já de pré-candidato ao Governo, ainda que não seja prudente descartar essa hipótese.



Ou seja, pode ser que, contagiado pela audiência, o ex-governador acabe antecipando suas escolhas. Ou pode ser que não.



Sobre isso, escrevi nesta semana que não faz bem para a oposição uma indefinição prolongada acerca de quem deve ser o cabeça da chapa para enfrentar Elmano nas urnas. Veja-se o que acontece no plano nacional, por exemplo, com a pauta desse grupo sequestrada pelo bolsonarismo, empurrando as conversas para 2026 e dificultando a consolidação das estratégias.



O mesmo pode se repetir no âmbito cearense caso se mantenha uma dúvida em relação a quem será realmente o representante desse bloco na corrida: Ciro, RC ou Eduardo Girão – ou um outro nome até aqui não cotado.



Se isso ocorrer, o prejuízo pode ser considerável, tal como vem sendo para a oposição a Lula, que cresce também no vácuo de erros cometidos por seus adversários, um dos quais é essa falta de clareza quanto a seu candidato e a uma plataforma de governança palpável para o eleitorado.

