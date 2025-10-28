A reação do governo à possibilidade de candidatura de Camilo

Foto: FÁBIO LIMA Governador Elmano ao lado do ministro Camilo Santana

O governo Elmano reagiu aos rumores de uma candidatura de Camilo Santana (PT) ao Abolição em 2026, da qual a coluna já havia tratado.



Chefe da Casa Civil do Ceará, Chagas Vieira classificou uma matéria publicada pela Folha de S. Paulo como “notícia completamente infundada”.



Segundo a reportagem, o ministro da Educação estaria sendo cotado para concorrer ao Governo no lugar de Elmano de Freitas caso o ex-presidenciável Ciro Gomes de fato seja postulante na briga pela reeleição.



À coluna, petistas e outros interlocutores tinham antecipado esse cenário cerca de três meses atrás. Nele, o titular do MEC, que deixará a pasta em abril do ano que vem, pode de fato entrar na corrida local na hipótese de Ciro encabeçar um bloco da oposição.



Semana passada, o agora ex-pedetista se filiou ao PSDB, retornando ao partido pelo qual se elegeu governador. Em evento ao lado de Tasso Jereissati e André Fernandes (PL), Ciro não cravou sobre candidatura ao estado, mas disse que cumprirá suas obrigações como opositor e novo presidente do PSDB cearense.



No ato, ele também prometeu que iria “tirar a máscara de Camilo Santana”.



Além de Ciro, estão na mesa como alternativa eleitoral para governador os nomes de Roberto Cláudio, que assina a ficha de filiação do União no próximo dia 5/11, e Capitão Wagner, dirigente estadual do UB.

