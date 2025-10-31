Lobby das construtoras pressiona Evandro a rever Plano Diretor

Foto: FÁBIO LIMA Prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, do PT

Há um mal-estar entre a gestão de Evandro Leitão (PT) e o setor da construção em torno do novo Plano Diretor de Fortaleza. Esse sentimento já chegou ao Paço por vias diversas.



Para empreiteiras, o documento proposto congela a ampliação de limites para a expansão do mercado imobiliário na capital cearense, o que pode comprometer estimativas de ganho projetadas para 2026 a 2028, ano de tentativa de reeleição do prefeito.



Esse lobby deve se incorporar às emendas da base de Evandro, cujas sugestões tendem a desmatar as partes acrescidas quando do processo de elaboração e aprovação da minuta do plano pelos conferencistas.



Quando o líder de Evandro na Câmara advoga harmonizar interesses incompatíveis no Plano Diretor, então, sabe-se de antemão que um lado vai sair perdendo - e que lado é esse.



Por ora, o chefe do Executivo ainda estuda compatibilizar proteção ambiental e interesses econômicos, de modo a não contratar uma crise na relação com segmentos que detêm poder de barganha e pressão.



Noutra ponta, todavia, setores da sociedade já "cantaram a pedra", devendo começar desde agora a mobilizar ativistas e demais interessados no tema para ampliar o debate, fazendo-o chegar com mais força na arena pública.

