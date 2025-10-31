Vereadora do PSB critica Elmano: "Crie vergonha e comece a trabalhar"

Foto: Reprodução de vídeo / Câmara de Canindé Vereadora Suely da Reserva, do PSB

Uma vereadora do PSB de Canindé elevou o tom contra o governador Elmano de Freitas (PT) durante sessão na Câmara da cidade nesta sexta-feira, 31.



Em pronunciamento na tribuna, Suely Cabral Alves, conhecida como Suely da Reserva, disse que “é muito fácil o governador Elmano ir para as redes postar vídeos de drones com viaturas, (porque) quando ele vem pra Canindé vem de helicóptero e acompanhado de 15 seguranças”.



Em seguida, a parlamentar se referiu à operação na qual a PM cearense matou sete pessoas ligadas a uma facção criminosa. “Quando os policiais não são importunados quando estão trabalhando, as coisas acontecem”, respondeu.



Segundo investigação conduzida pelas autoridades do Estado, o grupo de faccionados se preparava para atacar inimigos instalados em Canindé, a fim de retomar território.



“Digo ao governador que o que ele está fazendo é um pingo no meio do oceano”, continuou Suely, “que ele crie vergonha na cara e comece a trabalhar”.



Pouco antes da declaração, a pessebista já havia concedido aparte a um vereador de oposição que tinha endereçado suas críticas às políticas de segurança do Governo.



Em sua fala, o mandatário estabeleceu como modelo de ação exitosa a investida da polícia do Rio de Janeiro e do governador Cláudio Castro, do PL.



No Ceará, o PSB, que está na base de Elmano, é presidido por Eudoro Santana, mas a interiorização da legenda e seu crescimento eleitoral se dão pelas articulações do senador Cid Gomes.

