Vereadora do PSB critica Elmano: "Crie vergonha e comece a trabalhar"
Henrique Araújo é jornalista e doutorando em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará (UFC), com mestrado em Sociologia (UFC) e em Literatura Comparada (UFC). Cronista do O POVO, escreve às quartas-feiras no jornal. Foi editor-chefe de Cultura, editor-adjunto de Cidades, editor-adjunto de Política e repórter especial. Mantém uma coluna sobre bastidores da política publicada às segundas, quintas e sextas-feiras.
Em pronunciamento na tribuna, Suely Cabral Alves, conhecida como Suely da Reserva, disse que “é muito fácil o governador Elmano ir para as redes postar vídeos de drones com viaturas, (porque) quando ele vem pra Canindé vem de helicóptero e acompanhado de 15 seguranças”.
Em seguida, a parlamentar se referiu à operação na qual a PM cearense matou sete pessoas ligadas a uma facção criminosa. “Quando os policiais não são importunados quando estão trabalhando, as coisas acontecem”, respondeu.
Segundo investigação conduzida pelas autoridades do Estado, o grupo de faccionados se preparava para atacar inimigos instalados em Canindé, a fim de retomar território.
“Digo ao governador que o que ele está fazendo é um pingo no meio do oceano”, continuou Suely, “que ele crie vergonha na cara e comece a trabalhar”.
Pouco antes da declaração, a pessebista já havia concedido aparte a um vereador de oposição que tinha endereçado suas críticas às políticas de segurança do Governo.
Em sua fala, o mandatário estabeleceu como modelo de ação exitosa a investida da polícia do Rio de Janeiro e do governador Cláudio Castro, do PL.
No Ceará, o PSB, que está na base de Elmano, é presidido por Eudoro Santana, mas a interiorização da legenda e seu crescimento eleitoral se dão pelas articulações do senador Cid Gomes.
Política como cenário. Políticos como personagens. Jornalismo como palco. Na minha coluna tudo isso está em movimento. Acesse minha página
e clique no sino para receber notificações.