Base de Elmano se movimenta para evitar CPI do crime organizado na Alece

Foto: FERNANDA BARROS Presidente da Alece, deputado estadual Romeu Aldigueri (PSB)

A base do governador Elmano de Freitas (PT) na Assembleia Legislativa já se antecipa para dificultar eventual abertura de CPI do crime organizado na Casa.



À coluna, um interlocutor informou que uma das movimentações já em curso prevê alteração no regimento interno da Alece.



Pelas normas do parlamento, a criação de CPI depende de requerimento assinado por pelo menos 12 deputados. A intenção da base governista é elevar esse quórum mínimo, passando para 16 assinaturas.



O cálculo político leva em conta que, pela distribuição das forças hoje, a oposição dificilmente conseguiria reunir 16 apoios na Alece para pressionar pela abertura de CPI.



Já 12 adesões, contudo, seria número mais fácil de ser atingido, a depender das costuras dos mandatários.



Como legendas anti-Abolição mantêm articulação de olho na disputa eleitoral do ano que vem, com encontros periódicos para discutir o quadro eleitoral, essa convergência já existente facilitaria o trabalho de convencimento de deputados para aprovarem a comissão.



Dentro do Governo do Estado, há preocupação em contornar dificuldades na Assembleia representadas por uma CPI do tipo, a exemplo do que já vem acontecendo no Senado, com a instauração de colegiado para investigar o crime organizado e seus elos políticos.



Entre os requerimentos aprovados para depoimentos na CPI do Congresso, estão convites para governadores, entre os quais Elmano de Freitas (PT), do Ceará, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo, e Cláudio Castro (PL), do Rio de Janeiro.