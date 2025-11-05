Prefeito do União Brasil avalia exonerar irmã de Capitão Wagner

Foto: FCO FONTENELE Ex-deputado federal Capitão Wagner

O prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União Brasil), está sendo pressionado a exonerar a secretária de Saúde do município, Vanderlange de Sousa Gomes, irmã do ex-deputado federal Capitão Wagner, dirigente do UB.



Titular da pasta, Vanderlange assumiu a função quando Wagner deixou a gestão de Pessoa, em março de 2024, para concorrer novamente à Prefeitura de Fortaleza.



À época, a irmã do ex-candidato já compunha os quadros da administração municipal, primeiro como secretária-executiva da Secretaria do Meio Ambiente e depois na Saúde, ocupando o mesmo posto.



Desde que estourou a queda de braço entre os blocos governista e de oposição dentro do União Brasil, contudo, Pessoa tem sido aconselhado a assumir adesão a um dos lados.



A demissão da secretária, caso se confirme, seria resultado do gesto de alinhamento com o governador Elmano de Freitas (PT), que já tem apoio da deputada federal Fernanda Pessoa (União), filha do chefe do Executivo de Maracanaú.



No meio da semana, a parlamentar declarou mais uma vez chancela à reeleição de Elmano, criticando adversários do petista, que só querem, segundo ela, atrapalhar o governo.



O governador também ganhou elogio de outro deputado do União Brasil: Moses Rodrigues, filho do prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues (União), assegurou apoio à recondução do gestor em 2026, a despeito da posição oficial do União, legenda opositora do PT e do PSB no estado.



Toda essa movimentação revela as estratégias do Abolição, a saber, desidratar o União, atraindo para a esfera governista os dois principais quadros da sigla no comando de prefeituras: Roberto Pessoa e Oscar Rodrigues.

