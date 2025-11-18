Apenas três deputados do Ceará votaram contra PL antifacção

Foto: AURÉLIO ALVES Deputado federal José Guimarães, do PT

Da bancada de 22 deputados federais do Ceará, apenas três votaram contra o projeto de lei antifacção, aprovado na Câmara por 370 votos a 110, na noite desta terça-feira, 18.



A proposta, que agora será encaminhada ao Senado, estabelece penas mais elevadas para membros de facção e novas tipificações.



O projeto foi elaborado pelo governo, mas a relatoria coube a um deputado de oposição, Guilherme Derrite, secretário licenciado da Segurança Pública do governo de Tarcísio de Freitas, em São Paulo.



Entre parlamentares cearenses, votaram contra o projeto José Airton, José Guimarães e Luizianne Lins, todos do PT, que orientou contra a aprovação da medida.



Ao todo, 19 deputados do estado foram favoráveis ao PL relatado por Derrite. Entre eles estão AJ Albuquerque (PP), André Figueiredo (PDT), Célio Studart (PSD), Eduardo Bismarck (PDT) e Júnior Mano (PSB).



Veja lista de deputados abaixo:



PL antifacção



SIM



AJ Albuquerque – PP

André Fernandes – PL

André Figueiredo - PDT

Célio Studart - PSD

Danilo Forte – União

Dayany Bittencourt- União

Domingos Neto - PSD

Dr. Jaziel- PL

Eduardo Bismarck - PDT

Eunício Oliveira - MDB

Fernanda Pessoa - União

Júnior Mano - PSB

Leônidas Cristino - PDT

Luiz Gastão- PSD

Matheus Noronha - PL

Mauro Benevides Filho - PDT

Moses Rodrigues - União

Robério Monteiro- PDT

Yury do Paredão - MDB

NÃO 3



José Airton - PT

José Guimarães - PT

Luizianne Lins - PT

