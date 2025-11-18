Logo O POVO+
Apenas três deputados do Ceará votaram contra PL antifacção
O projeto foi elaborado pelo governo, mas a relatoria coube a um deputado de oposição, Guilherme Derrite, secretário licenciado da Segurança Pública do governo de Tarcísio de Freitas
Da bancada de 22 deputados federais do Ceará, apenas três votaram contra o projeto de lei antifacção, aprovado na Câmara por 370 votos a 110, na noite desta terça-feira, 18.

A proposta, que agora será encaminhada ao Senado, estabelece penas mais elevadas para membros de facção e novas tipificações.

O projeto foi elaborado pelo governo, mas a relatoria coube a um deputado de oposição, Guilherme Derrite, secretário licenciado da Segurança Pública do governo de Tarcísio de Freitas, em São Paulo.

Entre parlamentares cearenses, votaram contra o projeto José Airton, José Guimarães e Luizianne Lins, todos do PT, que orientou contra a aprovação da medida.

Ao todo, 19 deputados do estado foram favoráveis ao PL relatado por Derrite. Entre eles estão AJ Albuquerque (PP), André Figueiredo (PDT), Célio Studart (PSD), Eduardo Bismarck (PDT) e Júnior Mano (PSB). 

Veja lista de deputados abaixo:

PL antifacção

SIM

AJ Albuquerque – PP
André Fernandes – PL
André Figueiredo - PDT
Célio Studart - PSD
Danilo Forte – União
Dayany Bittencourt- União
Domingos Neto - PSD
Dr. Jaziel- PL
Eduardo Bismarck - PDT
Eunício Oliveira - MDB
Fernanda Pessoa - União
Júnior Mano - PSB
Leônidas Cristino - PDT
Luiz Gastão- PSD
Matheus Noronha - PL
Mauro Benevides Filho - PDT
Moses Rodrigues - União
Robério Monteiro- PDT
Yury do Paredão - MDB

NÃO 3

José Airton - PT
José Guimarães - PT
Luizianne Lins - PT

