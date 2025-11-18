Apenas três deputados do Ceará votaram contra PL antifacção

Henrique Araújo é jornalista e doutorando em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará (UFC), com mestrado em Sociologia (UFC) e em Literatura Comparada (UFC). Cronista do O POVO, escreve às quartas-feiras no jornal. Foi editor-chefe de Cultura, editor-adjunto de Cidades, editor-adjunto de Política e repórter especial. Mantém uma coluna sobre bastidores da política publicada às segundas, quintas e sextas-feiras.
Da bancada de 22 deputados federais do Ceará, apenas três votaram contra o projeto de lei antifacção, aprovado na Câmara por 370 votos a 110, na noite desta terça-feira, 18.
A proposta, que agora será encaminhada ao Senado, estabelece penas mais elevadas para membros de facção e novas tipificações.
O projeto foi elaborado pelo governo, mas a relatoria coube a um deputado de oposição, Guilherme Derrite, secretário licenciado da Segurança Pública do governo de Tarcísio de Freitas, em São Paulo.
Entre parlamentares cearenses, votaram contra o projeto José Airton, José Guimarães e Luizianne Lins, todos do PT, que orientou contra a aprovação da medida.
Ao todo, 19 deputados do estado foram favoráveis ao PL relatado por Derrite. Entre eles estão AJ Albuquerque (PP), André Figueiredo (PDT), Célio Studart (PSD), Eduardo Bismarck (PDT) e Júnior Mano (PSB).
Veja lista de deputados abaixo:
PL antifacção
SIM
AJ Albuquerque – PP André Fernandes – PL André Figueiredo - PDT Célio Studart - PSD Danilo Forte – União Dayany Bittencourt- União Domingos Neto - PSD Dr. Jaziel- PL Eduardo Bismarck - PDT Eunício Oliveira - MDB Fernanda Pessoa - União Júnior Mano - PSB Leônidas Cristino - PDT Luiz Gastão- PSD Matheus Noronha - PL Mauro Benevides Filho - PDT Moses Rodrigues - União Robério Monteiro- PDT Yury do Paredão - MDB
NÃO 3
José Airton - PT José Guimarães - PT Luizianne Lins - PT
