"Feio é perder", diz governista sobre possiblidade de Camilo disputar o Abolição

Foto: FCO FONTENELE Ministro Camilo Santana, do PT

Um dos nomes de maior trânsito no Governo do Estado avaliou que, na hipótese de um adversário de peso resolver postular o Abolição ano que vem, o ministro Camilo Santana (Educação) estaria disposto a voltar a concorrer à cadeira de governador.



“Feio é perder”, arrematou, indicando que o mais importante para o grupo do chefe do MEC é um cenário no qual o poder estadual se mantenha nas mãos do bloco petista.



Caso contrário, uma derrota na corrida de 2026, com ou sem Elmano de Freitas como representante nas urnas, significaria um elevado risco também para a reeleição de Evandro Leitão dois anos depois.



Para esse governista, então, Camilo, mesmo sem desejar de fato, seria novamente uma alternativa ao Executivo.



Nesse quadro, a escolha do vice seria crucial, já que o indicado teria grandes chances de assumir o governo em 2030, com uma provável saída de Camilo mais uma vez.



Essa, porém, seria uma projeção extrema. Por ora, os governistas continuam céticos em relação às chances de que outro adversário que não Roberto Cláudio seja efetivamente candidato.



Embora a oposição venha mencionando Ciro Gomes com mais frequência, a base de Elmano e Camilo entende que o agora tucano dificilmente vai se apresentar para o pleito.



De acordo com eles, Ciro teria muito a perder apostando seu capital numa briga local pelo controle do estado.



Já entre gente próxima de Ciro, no entanto, não há mais dúvida de que o ex-ministro será candidato.



Em conversa recente com Marconi Perillo e Aécio Neves, ambos asseguraram a um interlocutor da coluna que o Ferreira Gomes é o desafiante do PSDB nas eleições para o Governo do Estado.

