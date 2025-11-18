Logo O POVO+
Para onde vai Chagas Vieira
Comentar
Foto de Henrique Araújo
clique para exibir bio do colunista

Henrique Araújo é jornalista e doutorando em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará (UFC), com mestrado em Sociologia (UFC) e em Literatura Comparada (UFC). Cronista do O POVO, escreve às quartas-feiras no jornal. Foi editor-chefe de Cultura, editor-adjunto de Cidades, editor-adjunto de Política e repórter especial. Mantém uma coluna sobre bastidores da política publicada às segundas, quintas e sextas-feiras.

Henrique Araújo política

Para onde vai Chagas Vieira

Sem filiação ainda, mas cotado para disputar algum cargo em 2026, o titular da Casa Civil estuda o cenário antes de qualquer decisão
Comentar
Chagas Vieira, secretário da Casa Civil, em entrevista ao Jogo Político (Foto: FCO FONTENELE)
Foto: FCO FONTENELE Chagas Vieira, secretário da Casa Civil, em entrevista ao Jogo Político

O destino partidário do secretário Chagas Vieira começou a ser discutido internamente, no arco de aliados do governador Elmano de Freitas, do PT.

Sem filiação ainda, mas cotado para disputar algum cargo em 2026, o titular da Casa Civil estuda o cenário antes de qualquer decisão.

Os partidos mais cotados para ingresso de Chagas se situam na vizinhança do raio de influência do governo e do próprio secretário.

Hoje, PT, PSB, MDB e PSD estariam entre os possíveis endereços, com ressalvas ao PSD de Domingos Filho por questões de natureza nacional.

PT e PSB, contudo, apresentam dificuldades de outra ordem: nas duas legendas já há engarrafamento de nomes para a nominata de deputados federais ou de senadores.

A corrida para o Senado, então, seria problema à parte, uma vez que, para efeito de composição com potenciais apoiadores, a escalação de Chagas neutralizaria uma cadeira, hoje o principal ativo negociado tanto pelo governismo quanto pela oposição.

À coluna, um interlocutor afiançou que o chefe da Casa Civil deve avaliar sua entrada em alguma sigla até o início do ano que vem. Em abril, esgota-se o prazo para desincompatibilização de cargos a quem pretenda concorrer a mandato eletivo.

Nesse período, o ministro Camilo Santana, líder político do grupo, deve se afastar do MEC para ficar liberado seja para postular o Governo, seja para encarar outra missão de âmbito nacional.

Foto do Henrique Araújo

Política como cenário. Políticos como personagens. Jornalismo como palco. Na minha coluna tudo isso está em movimento. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?