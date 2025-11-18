Para onde vai Chagas Vieira

Henrique Araújo é jornalista e doutorando em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará (UFC), com mestrado em Sociologia (UFC) e em Literatura Comparada (UFC). Cronista do O POVO, escreve às quartas-feiras no jornal. Foi editor-chefe de Cultura, editor-adjunto de Cidades, editor-adjunto de Política e repórter especial. Mantém uma coluna sobre bastidores da política publicada às segundas, quintas e sextas-feiras.
O destino partidário do secretário Chagas Vieira começou a ser discutido internamente, no arco de aliados do governador Elmano de Freitas, do PT.
Sem filiação ainda, mas cotado para disputar algum cargo em 2026, o titular da Casa Civil estuda o cenário antes de qualquer decisão.
Os partidos mais cotados para ingresso de Chagas se situam na vizinhança do raio de influência do governo e do próprio secretário.
Hoje, PT, PSB, MDB e PSD estariam entre os possíveis endereços, com ressalvas ao PSD de Domingos Filho por questões de natureza nacional.
PT e PSB, contudo, apresentam dificuldades de outra ordem: nas duas legendas já há engarrafamento de nomes para a nominata de deputados federais ou de senadores.
A corrida para o Senado, então, seria problema à parte, uma vez que, para efeito de composição com potenciais apoiadores, a escalação de Chagas neutralizaria uma cadeira, hoje o principal ativo negociado tanto pelo governismo quanto pela oposição.
À coluna, um interlocutor afiançou que o chefe da Casa Civil deve avaliar sua entrada em alguma sigla até o início do ano que vem. Em abril, esgota-se o prazo para desincompatibilização de cargos a quem pretenda concorrer a mandato eletivo.
Nesse período, o ministro Camilo Santana, líder político do grupo, deve se afastar do MEC para ficar liberado seja para postular o Governo, seja para encarar outra missão de âmbito nacional.
