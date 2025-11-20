As pressões para enterrar o Plano Diretor na Câmara

Foto: FCO FONTENELE Plano Diretor - foto aérea da área nobre de Fortaleza.

No final de outubro, escrevi que um lobby fortíssimo do setor da construção civil pressionava Evandro Leitão (PT) e seus aliados na Câmara a cortar do texto do Plano Diretor Participativo os itens que impunham alguma racionalidade à expansão do mercado imobiliário em Fortaleza. "Esse lobby", anotei naquela ocasião, "deve se incorporar às emendas da base de Evandro, cujas sugestões tendem a 'desmatar' as partes acrescidas quando do processo de elaboração e aprovação da minuta do plano pelos conferencistas". Quase 20 dias depois, com a proposta tramitando no legislativo, a estratégia desses grupos de força acabou por se confirmar. Dos 34 vereadores que assinam o chamado "emendão", apenas um é de oposição. Os demais integram o arco do chefe do Executivo. Por óbvio, é pouco crível que essa articulação não tenha a digital do Paço. Sem ela, esses parlamentares não atuariam em sintonia, num ataque coordenado às bases do documento. O recurso a uma emenda coletiva é disfarce não somente para deslocar a autoria do conjunto de alterações. É sobretudo um meio encontrado pelos governistas para amortecer o impacto negativo para a gestão Evandro caso as mudanças sejam encaminhadas e aprovadas no plenário da Câmara, como parece que serão.

A queda e o coice

Grosseiramente falando, o Plano Diretor é uma espécie de constituição cujos termos regulam as possibilidades de ocupação e de uso do território da cidade, definindo parâmetros de crescimento e estabelecendo zoneamentos que instituem as prioridades da coletividade. Daí que o desenho e a redação final configurem espaço de tensões e disputas, com interesses conflitantes expressando-se sob a forma de emendas, parte das quais elaborada longe dos gabinetes dos vereadores. O PDP de Fortaleza, como se sabe, está desatualizado desde algum tempo, carecendo de uma reformulação. Era o que José Sarto havia começado a fazer, sem sucesso, e que Evandro retoma agora, mas de maneira que não soa alvissareira para metrópole com quase 300 anos.

O memorioso de Sobral

Edcley Teixeira, estudante de medicina da UFC suspeito de vazar questões do Enem em 2025, ganhou mais de 20 mil seguidores numa de suas redes sociais em menos de 48 horas. Como é esperto, aproveitou para divulgar o novo curso preparatório para o exame, cujo investimento é de mais de R$ 1,2 mil. Enquanto isso, a tag "AnulaEnem" se replicava nas plataformas nessa quarta, 19, impulsionada por candidatos que se sentiram prejudicados com a invalidação das três perguntas miraculosamente antecipadas pelo médico em formação. Por ora, com uma investigação da PF ainda em curso e sem que nada indique uma fraude com ramificações na estrutura do MEC, não há tantos motivos para preocupação na pasta. O caldo, no entanto, pode engrossar em duas situações: se ficar comprovado que houve inépcia do Inep (perdão pelo trocadilho); ou se houver mínimo indício de que Edcley se valeu de mais do que a própria memória para adivinhar itens da prova dias antes.

Derrite em Fortaleza

Relator do projeto de lei antifacção aprovado na Câmara antes de ontem, o deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP) cumpre agenda na capital cearense no dia 11 de dezembro, a partir das 18 horas, na Estácio da Parangaba. Ao lado de Rodrigo Pimentel (ex-Bope e autor de "Elite da tropa", hoje consultor de segurança), o parlamentar, que integra a gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) em São Paulo, é um dos convidados de um seminário dedicado ao tema da segurança pública, organizado pelo ex-deputado federal e dirigente do União Brasil, Capitão Wagner.



