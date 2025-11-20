Vereadores vão "bancar" desgaste com emendão

Foto: AURÉLIO ALVES ￼JOÃO Aglaylson: "Todo o processo seguiu o rito regular"

Os 34 vereadores que assinam coletivamente o emendão que descaracteriza o Plano Diretor de Fortaleza não devem recuar da medida, que tem previsão de votação na Câmara já na semana que vem. À coluna, ao menos três parlamentares asseguraram que a hipótese de desistir da apresentação da mudança no texto do PDP é nula, ou seja, a base do prefeito Evandro Leitão (PT) vai bancar o desgaste da alteração na Casa. A intenção, aliás, é reduzir o tempo de debate no legislativo, sob alegação de que o documento já foi exaustivamente discutido com a sociedade, e logo passar à apreciação da emenda no plenário. Pela mudança contida na ação, os dispositivos de zoneamento de áreas de proteção ambiental e as métricas para construção, sobretudo nas regiões de orla da capital cearense, ficam consideravelmente prejudicados. Para especialistas, o emendão, se aprovado pela Câmara, seria um "libera-geral" cujo propósito é flexibilizar limites hoje estabelecidos pela lei, facilitando o avanço de empreendimentos imobiliários nos setores de maior valorização de metro quadrado da capital cearense.

Fora do Paço

Na gestão Evandro, a estratégia adotada para evitar se associar mais ainda com o emendão é enquadrar a sugestão de alteração no Plano Diretor como missão constitucional dos vereadores, cujas atribuições já preveem análise e eventual modificação de projetos e mensagens encaminhados pelo Executivo, no todo ou em trechos. Logo, qualquer resultado, seja o de preservar o PDP tal como foi preparado pela Conferência da Cidade, seja o de transformá-lo, será lido pelos governistas como parte do trabalho parlamentar. Publicamente, esse é o discurso. Na prática, contudo, vai ser difícil dissociar essa movimentação da base das demandas da administração petista, sobretudo depois do erro cometido nos encontros preparatórios do plano e que resultaram num desenho do documento que contrariava a Prefeitura. Para compensar o erro lá atrás, então, o Paço corre agora para evitar prejuízo político maior, numa tentativa de harmonizar o pleito da construção civil com as necessidades de Fortaleza.

Outro lado

Um dos vereadores que subscrevem o emendão, João Aglaylson (PT) sustenta que a proposta apenas "realiza ajustes pontuais, sem qualquer prejuízo ou impacto negativo ao plano". Segundo ele, a "emenda coletiva foi construída dentro da prerrogativa constitucional e legítima da Câmara Municipal de analisar, propor ajustes e deliberar sobre o Plano Diretor". Ainda de acordo com o petista, o texto "enviado pelo Executivo já é o mais avançado das últimas décadas, incorporando cerca de 3 mil hectares de novas áreas de proteção ambiental ao território da cidade". Aglaylson acrescenta que "todo o processo seguiu o rito regular, com análise técnica, parecer da comissão especial e a assinatura de 34 dos 43 vereadores, demonstrando ampla convergência política e institucional".

O custo "Messias"

A indicação de Jorge Messias para vaga no STF pode atrapalhar a vida de Lula num horizonte mais curto. E nem me refiro aqui ao fato de que o presidente se mostrou politicamente insensível, anunciando o chefe da AGU exatamente no 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, a despeito das pressões que havia para que escolhesse uma mulher negra para o posto. Lula deve ter problemas em duas frentes, uma das quais é a relação com Davi Alcolumbre, o que pode se traduzir em pautas-bomba e dificuldades imprevistas para 2026. Outra é o andamento do projeto de lei antifacção, que chega ao Senado sob expectativa do governo de tentar reverter alterações feitas na Câmara sob a batuta do relator Guilherme Derrite (PP-SP), aliado de Tarcísio de Freitas (Republicanos).



