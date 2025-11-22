Irmão de Ciro comemora prisão de Bolsonaro

Foto: Máximo Moura/Divulgação Ivo Gomes (PSB) é prefeito de Sobral e apoia Izolda Cela (PSB) para eleição 2024

Ex-prefeito de Sobral, Ivo Gomes comemorou a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) neste sábado, 22, decretada pelo ministro Alexandre de Moraes.



“Nunca vibrei com a infelicidade alheia, mas, como cidadão brasileiro, sinto-me aliviado em ver as leis e a justiça serem impostas ao maior de todos os calhordas da república”, escreveu Ivo nas redes sociais.



Filiado ao PSB, o ex-gestor mantém alinhamento com o senador Cid Gomes, também irmão de Ciro e de quem o ex-presidenciável diverge em relação a alianças no plano local – Ciro tem se firmado como principal aposta da oposição a Elmano de Freitas ano que vem, inclusive com apoio do PL e de André Fernandes.



Derrotado em Sobral em 2024 com a candidatura de Izolda Cela (PSB) como sucessora, Ivo resiste a uma composição com o grupo do prefeito eleito Oscar Rodrigues, do União Brasil.



Para governistas, a postura crítica de Ivo o afasta de um entendimento com Ciro, que deixou o PDT para se filiar ao PSDB.

