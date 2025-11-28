Elmano tenta consolidar apoio de prefeitos de olho em 2026

Henrique Araújo é jornalista e doutorando em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará (UFC), com mestrado em Sociologia (UFC) e em Literatura Comparada (UFC). Cronista do O POVO, escreve às quartas-feiras no jornal. Foi editor-chefe de Cultura, editor-adjunto de Cidades, editor-adjunto de Política e repórter especial. Mantém uma coluna sobre bastidores da política publicada às segundas, quintas e sextas-feiras.
O governador Elmano de Freitas, do PT, começou uma romaria de encontros com prefeitos e outras lideranças (deputados e vereadores) de olho na eleição.
O chefe do Abolição está pessoalmente empenhado em pavimentar seu caminho para um segundo mandato.
Para tanto, está “amarrando” alguns apoios, como se diz no jargão da política. E amarrar, no mais das vezes, também significa liberação de recursos para prefeituras cujos gestores se mostrem inclinados a resistirem a uma ofensiva dos adversários do “camilismo”.
Esse movimento palaciano foi deflagrado semanas atrás, logo depois do ato de filiação de Ciro Gomes ao PSDB sob a promessa de figurar como possível concorrente ao Executivo.
De acordo com governistas, trata-se apenas de fechar espaços que estavam demasiadamente abertos, neutralizando o avanço ou o efeito “contágio” com uma virtual chapa cirista.
Política como cenário. Políticos como personagens. Jornalismo como palco. Na minha coluna tudo isso está em movimento. Acesse minha página
e clique no sino para receber notificações.