Elmano tenta consolidar apoio de prefeitos de olho em 2026
Esse movimento palaciano foi deflagrado semanas atrás, logo depois do ato de filiação de Ciro Gomes ao PSDB
Governador Elmano de Freitas, do PT (Daniel Galber/Especial para O POVO) (Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO)
O governador Elmano de Freitas, do PT, começou uma romaria de encontros com prefeitos e outras lideranças (deputados e vereadores) de olho na eleição.

O chefe do Abolição está pessoalmente empenhado em pavimentar seu caminho para um segundo mandato.

Para tanto, está “amarrando” alguns apoios, como se diz no jargão da política. E amarrar, no mais das vezes, também significa liberação de recursos para prefeituras cujos gestores se mostrem inclinados a resistirem a uma ofensiva dos adversários do “camilismo”.

Esse movimento palaciano foi deflagrado semanas atrás, logo depois do ato de filiação de Ciro Gomes ao PSDB sob a promessa de figurar como possível concorrente ao Executivo.

De acordo com governistas, trata-se apenas de fechar espaços que estavam demasiadamente abertos, neutralizando o avanço ou o efeito “contágio” com uma virtual chapa cirista.

