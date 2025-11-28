Elmano tenta consolidar apoio de prefeitos de olho em 2026

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Governador Elmano de Freitas, do PT (Daniel Galber/Especial para O POVO)

O governador Elmano de Freitas, do PT, começou uma romaria de encontros com prefeitos e outras lideranças (deputados e vereadores) de olho na eleição.



O chefe do Abolição está pessoalmente empenhado em pavimentar seu caminho para um segundo mandato.



Para tanto, está “amarrando” alguns apoios, como se diz no jargão da política. E amarrar, no mais das vezes, também significa liberação de recursos para prefeituras cujos gestores se mostrem inclinados a resistirem a uma ofensiva dos adversários do “camilismo”.



Esse movimento palaciano foi deflagrado semanas atrás, logo depois do ato de filiação de Ciro Gomes ao PSDB sob a promessa de figurar como possível concorrente ao Executivo.



De acordo com governistas, trata-se apenas de fechar espaços que estavam demasiadamente abertos, neutralizando o avanço ou o efeito “contágio” com uma virtual chapa cirista.

