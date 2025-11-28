Mauro Filho mantém dúvida sobre saída do PDT

Foto: Kayo Magalhaes/Agência Câmara Mauro Filho, deputado federal do PDT

A pouco mais de cinco meses da janela partidária, o deputado federal Mauro Filho (PDT) mantém segredo sobre seu futuro político.



Nome mais próximo do ex-presidenciável Ciro Gomes (PSDB) entre os quadros trabalhistas, Mauro havia sinalizado que poderia deixar a sigla pela qual se elegeu para vaga na Câmara.



Um dos possíveis destinos seria o ninho tucano, no qual Ciro se abrigou depois de se desfiliar do pedetismo.



O parlamentar, contudo, vem sendo pressionado pelo governismo cearense a continuar no PDT, concorrendo a novo mandato ano que vem.



O apelo, transmitido ao deputado pela base de Elmano de Freitas, pretende conter uma debandada na agremiação sob comando do também federal André Figueiredo.



Ocorre que os vínculos de Mauro com Ciro têm pesado também. A um interlocutor, o ainda pedetista teria admitido que só baterá martelo em 2026, após rodadas de conversas com o Ferreira Gomes e outros aliados.



Dentro do PSDB no Ceará, no entanto, há expectativa de que o brizolista assine a ficha de entrada no partido social-democrata.

