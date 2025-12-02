Michelle vence queda de braço com André Fernandes

Foto: Reprodução/Instagram @michellebolsonaro André Fernandes e Michelle Bolsonaro se encontraram nesta terça-feira, 2, antes da reunião do partido e esclareceram questões relacionadas às críticas da ex-primeira-dama em evento no Ceará no último domingo

Embora tenha sido alvo de uma bateria de críticas nos dias que se seguiram ao evento de lançamento da pré-candidatura de Eduardo Girão no Ceará, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro se impôs ao deputado federal André Fernandes (PL), principal fiador de uma aliança com Ciro Gomes no estado.



A decisão do PL nacional – seja de suspender as tratativas com Ciro, seja de barrá-las totalmente – acaba por reconhecer o mérito dos ataques de Michelle a Fernandes no domingo, 30.



Do entrevero, então, a dirigente do PL mulher sai fortalecida. Se mais cotada ou menos para concorrer eventualmente à Presidência em 2026, não se sabe.



Fernandes, por sua vez, precisou fazer o que não se imaginou que faria: recuar das negociações com o PSDB.

Não é vergonhoso ponderar movimentações, claro, mas o deputado cearense foi forçosamente levado a reconsiderar a composição com Ciro, um caminho tático para o ano que vem que parecia consolidado no radar da oposição.



O PL local, que havia convertido Ciro no seu plano A muito rapidamente, agora tem de lidar com essa realidade: a prisão de Jair Bolsonaro abriu vácuo que Michelle passa a ocupar. Se o novo cenário vai dar numa espécie de “michellismo”, são outros quinhentos.



Isso significa que as articulações em andamento terão de ser revistas e os termos de acordos apalavrados, repensados. Vale para o Ceará ou Santa Catarina.



Para a oposição ao governador Elmano de Freitas, dispensável dizer que o saldo é negativo. Houve confusão em escala desnecessária, exposição gratuita e “fogo amigo” trocado pelas redes. Nada disso ajuda na costura do palanque único.

