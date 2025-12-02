Michelle vence queda de braço com André Fernandes

Henrique Araújo é jornalista e doutorando em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará (UFC), com mestrado em Sociologia (UFC) e em Literatura Comparada (UFC). Cronista do O POVO, escreve às quartas-feiras no jornal. Foi editor-chefe de Cultura, editor-adjunto de Cidades, editor-adjunto de Política e repórter especial. Mantém uma coluna sobre bastidores da política publicada às segundas, quintas e sextas-feiras.
Embora tenha sido alvo de uma bateria de críticas nos dias que se seguiram ao evento de lançamento da pré-candidatura de Eduardo Girão no Ceará, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro se impôs ao deputado federal André Fernandes (PL), principal fiador de uma aliança com Ciro Gomes no estado.
A decisão do PL nacional – seja de suspender as tratativas com Ciro, seja de barrá-las totalmente – acaba por reconhecer o mérito dos ataques de Michelle a Fernandes no domingo, 30.
Do entrevero, então, a dirigente do PL mulher sai fortalecida. Se mais cotada ou menos para concorrer eventualmente à Presidência em 2026, não se sabe.
Fernandes, por sua vez, precisou fazer o que não se imaginou que faria: recuar das negociações com o PSDB.
Não é vergonhoso ponderar movimentações, claro, mas o deputado cearense foi forçosamente levado a reconsiderar a composição com Ciro, um caminho tático para o ano que vem que parecia consolidado no radar da oposição.
O PL local, que havia convertido Ciro no seu plano A muito rapidamente, agora tem de lidar com essa realidade: a prisão de Jair Bolsonaro abriu vácuo que Michelle passa a ocupar. Se o novo cenário vai dar numa espécie de “michellismo”, são outros quinhentos.
Isso significa que as articulações em andamento terão de ser revistas e os termos de acordos apalavrados, repensados. Vale para o Ceará ou Santa Catarina.
Para a oposição ao governador Elmano de Freitas, dispensável dizer que o saldo é negativo. Houve confusão em escala desnecessária, exposição gratuita e “fogo amigo” trocado pelas redes. Nada disso ajuda na costura do palanque único.
Política como cenário. Políticos como personagens. Jornalismo como palco. Na minha coluna tudo isso está em movimento. Acesse minha página
e clique no sino para receber notificações.