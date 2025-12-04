A pesquisa é boa para Ciro ou Elmano?

Foto: SERGIO LIMA / AFP Pesquisas começam a desenhar primeiros cenários para 2026

A pesquisa de intenção de votos da Real Time Big Data (RTBD) encomendada e divulgada pela CNN para o Governo do Ceará reafirma o óbvio: em caso de divisão no pleito de 2026, a oposição no Estado reduz em parte suas chances de sucesso na corrida.

Nos dois cenários em que Eduardo Girão concorre seja ao lado de Ciro Gomes, seja de Roberto Cláudio, o senador do Novo acaba por capturar uma parcela dos apoios de um eleitorado que poderia se direcionar para um representante de consenso desse campo. A sondagem revela que, a preço de hoje, o nome mais competitivo é o do ex-ministro, agora filiado ao PSDB.

Mas mesmo Girão larga de um patamar considerável (algo entre 14% e 16%, a depender da simulação), o que faz dele um aliado valioso desde agora, quando as forças do bloco anti-PT tentam dissuadi-lo de apresentar candidatura. Na hipótese de o congressista se manter, contudo, os adversários do Abolição têm mais ou menos chances de vitória, variando conforme os postulantes sejam ou Ciro ou o ex-prefeito de Fortaleza, com a balança pendendo mais para o ex-presidenciável.

E quanto a Girão? É o desafiante que, em tese, enfrentaria mais dificuldades se fosse o ungido dos opositores: tem mais rejeição entre os postulantes testados, embora seja um rosto menos conhecido.

Meio lá, meio cá

A esta altura, com tanto chão pela frente, nenhuma pesquisa se presta a muita coisa além de sugerir indicativos dos humores do momento. Feita a ressalva, a RTBD sugere equilíbrio na disputa entre Elmano e Ciro, que se calibra na medida em que haja outro nome brigando pelo Executivo.

Entre o tucano e o petista, por exemplo, os percentuais vão de um empate numérico (39% a 39%), com Girão compondo o rol de candidatos, a um empate dentro da margem de erro (44% a 42%), no qual medem força somente Ciro e Elmano - a leve vantagem, nesse caso, é do ex-presidenciável.

Para um governador que vai para a reeleição, eu diria que esse resultado aponta para um horizonte de risco no qual a possibilidade de derrota está posta adiante. Para um opositor como Ciro, no entanto, o fato de Elmano segui-lo de perto é sinal de que o chefe do Abolição é mais forte do que se supunha - ou ao menos do que aquilo que os círculos ciristas vêm reproduzindo como profecia autorrealizável.

Resumo: Ciro não seria oponente fácil de ser batido; Elmano tampouco.

Foto: Samuel Setubal e Aurélio Alves Pesquisa avaliou o desemprenho de pré-candidatos a governador do Ceará

Roberto Cláudio como alternativa

O cenário no qual RC é o postulante ao Governo carece de atenção. Nele, Girão chega a 16% das intenções de votos, enquanto o ex-prefeito, hoje filiado ao União Brasil, soma 26%. Elmano, por sua vez, contabiliza 42%, o que o deixa relativamente próximo do patamar de vencer ainda no primeiro turno.

Do trio, porém, RC é o menos rejeitado, com largo espaço para se tornar conhecido no restante do Estado - foi prefeito da capital cearense por oito anos, mas, desde o fim do mandato em 2020, não tem exercido mais qualquer função pública que o projete para o restante dos cearenses além de Fortaleza.

Na teoria, então, RC, se reforçado por uma adesão de Girão, teria boas condições de jogo contra o governador petista.

Leituras

Tudo isso, claro, são leituras a partir dos poucos elementos existentes hoje. De fato, Ciro sequer se apresentou como candidato. Sabe-se que há pressão dentro e fora do PSDB, mas não até que ponto o ex-governador se deixará sensibilizar por esses apelos.

Há também um cenário nacional cujas cartas ainda estão por ser conhecidas. As eleições no Ceará serão uma se o presidente Lula chegar a outubro de 2026 com popularidade em alta e sem adversários à altura, e outra com um Lula mais fragilizado e um opositor competitivo.



