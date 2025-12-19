Lula diz que vai "sentar com Camilo" para avaliar candidatura em 2026

Foto: Ricardo Stuckert / PR Lula e Camilo durante visita à ferrovia Transnordestina, em Missão Velha

O presidente Lula disse que deve sentar com o ministro Camilo Santana (Educação) logo em janeiro de 2026 para discutir a possibilidade de candidatura ao Governo do Estado ano que vem.



Em coletiva de imprensa nessa quinta, 18, o chefe do Planalto afirmou que pretende ter essa mesma conversa com Fernando Haddad, da Fazenda, que vai se desincompatibilizar da pasta para ficar à disposição do PT, seja com vistas ao Governo de São Paulo, seja ao Senado.



Na mesma resposta, Lula declarou que vai manter tratativas ainda com outros titulares de ministério que deixarão a gestão, entre os quais o do MEC.



“Vou sentar com Camilo, vou sentar com todos os ministros, eu sei que tem muito candidato. Vou sentar pra saber o que pretendem fazer. Na hora que forem saindo, vou ver quem coloco no lugar”, declarou Lula.



No início desta semana, em entrevista ao “O Globo”, Camilo afirmou que o governador do Ceará, Elmano de Freitas, é o candidato à reeleição.



“Eu não sou candidato. O Elmano tem sido um grande governador. Ele tem direito à reeleição e está bem avaliado”, disse o ex-governador, acrescentando: “Mas claro que política é dinâmica”.



Entre petistas e outras lideranças do entorno de Elmano, contudo, há o entendimento que, a depender do cenário da disputa, Camilo pode ser acionado para concorrer a um terceiro mandato no Abolição.

