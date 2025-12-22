Logo O POVO+
Articulação para filiar Ciro ao União Brasil embaralha federação
Comentar
Foto de Henrique Araújo
clique para exibir bio do colunista

Henrique Araújo é jornalista e doutorando em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará (UFC), com mestrado em Sociologia (UFC) e em Literatura Comparada (UFC). Cronista do O POVO, escreve às quartas-feiras no jornal. Foi editor-chefe de Cultura, editor-adjunto de Cidades, editor-adjunto de Política e repórter especial. Mantém uma coluna sobre bastidores da política publicada às segundas, quintas e sextas-feiras.

Henrique Araújo política

Articulação para filiar Ciro ao União Brasil embaralha federação

À coluna, uma fonte admitiu a tratativa, ainda no plano da sondagem e sem sinalizações (nem positivas nem negativas) de Ciro
Comentar
Ex-presidenciável Ciro Gomes, do PSDB (Foto: FÁBIO LIMA)
Foto: FÁBIO LIMA Ex-presidenciável Ciro Gomes, do PSDB

Uma ala da oposição no Ceará entrou em campo para tentar filiar o ex-presidenciável Ciro Gomes ao União Brasil com vistas às eleições do ano que vem.

Hoje no PSDB, o tucano é cotado para o Governo do Estado na corrida de 2026.

Essa articulação opera diretamente na ponte aérea Fortaleza / Brasília, em interlocução com as cúpulas do UB e do PP, que devem se federar para os próximos pleitos.

À coluna, uma fonte admitiu a tratativa, ainda no plano da sondagem e sem sinalizações (nem positivas nem negativas) de Ciro.

A intenção do movimento, segundo relato, é impedir os esforços do grupo do ministro Camilo Santana (Educação) e do governador Elmano de Freitas (PT) para atrair a federação para a base nas eleições de outubro.

A ida de Ciro para o UB, caso se firmasse, teria peso para assegurar que a megaestrutura partidária permaneceria no campo dos oposicionistas, ou seja, a direção nacional tanto de UB quanto de PP não liberaria os seus diretórios locais para aderirem à reeleição de Elmano – não tão facilmente, pelo menos.

Também em conversa com a coluna, uma fonte informou que a principal estratégia do Abolição neste momento é desencorajar a entrada de Ciro reduzindo os seus espaços na briga pelo Governo – leia-se, abocanhando aliados, entre os quais prefeitos do União Brasil, a exemplo do de Sobral e do de Maracanaú.

Com uma parcela expressiva do UB tendendo para o governismo e o PL dividido no estado, o entendimento é de que o ex-ministro não arriscaria se apresentar como concorrente ao Executivo estadual num cenário de fragmentação das forças anti-PT.

A coluna apurou que Ciro teria sido procurado pessoalmente para avaliar a situação, mas evitou emitir qualquer juízo antes de uma conversa com o ex-senador Tasso Jereissati, do PSDB.

Dentro da federação, essa hipótese de filiação de Ciro ao UB para postular o Governo acabou travando as definições sobre o comando do bloco no Ceará, que devem ficar apenas para o ano que vem – a previsão era de que se encerassem em dezembro.

Foto do Henrique Araújo

Política como cenário. Políticos como personagens. Jornalismo como palco. Na minha coluna tudo isso está em movimento. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?