Articulação para filiar Ciro ao União Brasil embaralha federação

Foto: FÁBIO LIMA Ex-presidenciável Ciro Gomes, do PSDB

Uma ala da oposição no Ceará entrou em campo para tentar filiar o ex-presidenciável Ciro Gomes ao União Brasil com vistas às eleições do ano que vem.



Hoje no PSDB, o tucano é cotado para o Governo do Estado na corrida de 2026.



Essa articulação opera diretamente na ponte aérea Fortaleza / Brasília, em interlocução com as cúpulas do UB e do PP, que devem se federar para os próximos pleitos.



À coluna, uma fonte admitiu a tratativa, ainda no plano da sondagem e sem sinalizações (nem positivas nem negativas) de Ciro.



A intenção do movimento, segundo relato, é impedir os esforços do grupo do ministro Camilo Santana (Educação) e do governador Elmano de Freitas (PT) para atrair a federação para a base nas eleições de outubro.



A ida de Ciro para o UB, caso se firmasse, teria peso para assegurar que a megaestrutura partidária permaneceria no campo dos oposicionistas, ou seja, a direção nacional tanto de UB quanto de PP não liberaria os seus diretórios locais para aderirem à reeleição de Elmano – não tão facilmente, pelo menos.



Também em conversa com a coluna, uma fonte informou que a principal estratégia do Abolição neste momento é desencorajar a entrada de Ciro reduzindo os seus espaços na briga pelo Governo – leia-se, abocanhando aliados, entre os quais prefeitos do União Brasil, a exemplo do de Sobral e do de Maracanaú.



Com uma parcela expressiva do UB tendendo para o governismo e o PL dividido no estado, o entendimento é de que o ex-ministro não arriscaria se apresentar como concorrente ao Executivo estadual num cenário de fragmentação das forças anti-PT.

A coluna apurou que Ciro teria sido procurado pessoalmente para avaliar a situação, mas evitou emitir qualquer juízo antes de uma conversa com o ex-senador Tasso Jereissati, do PSDB.



Dentro da federação, essa hipótese de filiação de Ciro ao UB para postular o Governo acabou travando as definições sobre o comando do bloco no Ceará, que devem ficar apenas para o ano que vem – a previsão era de que se encerassem em dezembro.

