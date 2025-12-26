Um encontro entre Cid, Camilo e Elmano

Foto: Geraldo Magela/Agência Senado Camilo Santana (PT) e Cid Gomes (PSB)

Na antevéspera do Natal, o senador Cid Gomes (PSB), o ministro Camilo Santana (Educação) e o governador Elmano de Freitas (PT) mantiveram encontro mais relaxado, mas não menos político, organizado por iniciativa dos dois ex-chefes do Abolição. Ao trio se somaram os presidentes da Assembleia e da Câmara, Romeu Aldigueri e Leo Couto, ambos pessebistas, além do prefeito de Fortaleza Evandro Leitão (PT) e do titular da Casa Civil do estado, Chagas Vieira - quase todos acompanhados de esposas e companheiras. À mesa, já farta dos acepipes típicos da ceia festiva que se realizaria no dia seguinte, serviram-se os temas de praxe do momento eleitoral, à exceção de um, sobre o qual falo mais adiante. A primeira leva de convivas, recebida pelo anfitrião Júlio Ventura, chegou por volta das oito da noite. A intenção era, conforme um dos convidados, "prosear sem formalidades", com encerramento previsto para a meia-noite. A celebração entre aliados, no entanto, estendeu-se até as 4 horas da manhã, com os petistas Camilo, Evandro e Elmano debandando em grupo, ainda muito animados.

Primeiros a chegar, últimos a sair

Àquela altura, Cid já retornara para a sua Meruoca, de onde havia saído mais cedo exclusivamente para participar do convescote, que juntou sob o mesmo teto as lideranças do Ceará a quem caberá definir o desenho da chapa governista no ano que vem. Ali, contudo, estavam mais à vontade para tratar "98% de outros assuntos e apenas 2% de eleições", como narrou um observador da cena. Ocorre que são exatamente esses dois pontinhos percentuais que depois acabam rendendo nos bastidores, sobretudo nesse clima no qual não se sabe se o Papai Noel presenteou a todos os membros do arco de aliados do Governo do Estado com o mesmo brinquedo.

Elmano é candidato?

Sim, Elmano é candidato à reeleição, ao menos se depender do gosto de Cid, que reafirmou durante o regabofe natalino que seu apoio ao pleito do petista se mantém inalterado - o que, para muita gente, é algo que também se interpreta como sinalização clara do senador de que seu alinhamento se dá nesse cenário e arranjo específicos. Não é que Cid diga tão somente que endossa Elmano, mas que, de acordo com ele, o candidato do grupo deve ser Elmano. Trata-se de coisas ligeiramente diferentes. Na hipótese de haver troca de cabeça de chapa para 2026, portanto, os termos do acordo teriam de se redefinir, mas isso é conversa para depois. Na terça-feira, 23, as ansiedades políticas e eleitorais estavam em fogo baixo, postas de lado momentaneamente. A ocasião era para bebericar o bom vinho, não para avinagrar o papo com assuntos mais aziagos. Um deles, por certo, era Ciro Gomes.

Com Cid, sem Ciro

Enquanto durou a confraternização do alto clero governista, ninguém citou a possibilidade de candidatura de Ciro à sucessão estadual ano que vem. Quer por esquecimento, quer por respeito a Cid, irmão do Ferreira Gomes, nem Camilo nem Evandro ou Elmano trataram do assunto mais espinhoso hoje na esfera palaciana: as chances de o ex-ministro capitanear uma composição com PL e União Brasil de olho na briga pelo Executivo. Com Ciro afastado da conversa, mas mantido no ar como assombração, os tópicos variaram ao sabor do humor e da música, ora sobre a escolha para o Senado, ora sobre costuras locais. De lá, porém, todos foram embora mais ou menos convencidos de que Cid irá postular novamente a vaga para senador - hipótese que o pessebista já descartou incontáveis vezes, mas cuja viabilidade tem mobilizado deputados do PSB. De novo, o problema é essa sombra de Ciro. A um e outro, Cid já respondeu que tentará evitar ao máximo esse confronto nas urnas com o irmão mais velho.



