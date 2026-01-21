Cid diz que Camilo fora do MEC é "fantasma" para Elmano

Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado ￼Camilo Santana (PT) e Cid Gomes (PSB)

O senador Cid Gomes (PSB) afirmou que o ministro Camilo Santana (Educação) “é uma sombra para o governador” Elmano de Freitas, que deve tentar a reeleição em 2026.



Para Cid, contudo, se Camilo de fato se desincompatibilizar da pasta e ficar livre em março, como vem sustentando o petista, deixa de ser apenas uma sombra para se tornar um fantasma para o chefe do Abolição.



“Se ele (Camilo) sair (do MEC), isso é terrível para o Elmano. O Camilo, como foi um excelente governador, saiu muito bem avaliado, ele não deixa de ser uma sombra para o governador Elmano. Agora, se ele sai do ministério, isso deixa de ser uma sombra e passa a ser um fantasma”, respondeu Cid em entrevista à Folha de S. Paulo.



Essa é a primeira vez que o senador do PSB comenta a possível saída de Camilo do ministério.



Dentro da base de Elmano, esse movimento libera Camilo seja para concorrer ao Governo do Estado no lugar do atual mandatário, seja para pleitear outro cargo na disputa.



Em conversa recente, o ex-governador descartou postular o Executivo estadual. Segundo ele, o candidato do bloco governista é Elmano de Freitas, ainda que o adversário seja o ex-presidenciável Ciro Gomes, agora de volta ao PSDB.



Internamente, porém, uma parcela de membros do arco de sustentação da gestão petista vem defendendo que Camilo concorra ao Governo na hipótese de Ciro sair candidato.



Pesquisas das últimas semanas indicam liderança do tucano em cenários nos quais o escolhido para a corrida é Elmano. O ex-ministro, contudo, fica atrás de Camilo quando o chefe do MEC é testado como postulante em 2026.

