Guimarães reafirma candidatura ao Senado: "Estou em pré-campanha"
Foto de Henrique Araújo
Henrique Araújo é jornalista e doutorando em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará (UFC), com mestrado em Sociologia (UFC) e em Literatura Comparada (UFC). Cronista do O POVO, escreve às quartas-feiras no jornal. Foi editor-chefe de Cultura, editor-adjunto de Cidades, editor-adjunto de Política e repórter especial. Mantém uma coluna sobre bastidores da política publicada às segundas, quintas e sextas-feiras.

Henrique Araújo política

No último fim de semana, o líder do governo Lula na Câmara visitou municípios cearenses a fim de ampliar apoios a seu nome
Deputado federal e líder do Governo Lula, José Guimarães (PT) (Foto: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)
Deputado federal e líder do Governo Lula, José Guimarães (PT)

O deputado federal José Guimarães (PT) reafirma candidatura ao Senado em 2026.

“Eu estou em pré-campanha e os outros, parados”, diz, referindo-se aos demais pretendentes a uma cadeira na Câmara Alta pela chapa governista.

Além do petista, estão no páreo os também deputados Júnior Mano (PSB), Eunício Oliveira (MDB) e Luizianne Lins (PT).

No último fim de semana, o líder do governo Lula na Câmara visitou municípios cearenses a fim de ampliar apoios a seu nome.

Guimarães dividiu parte dessa agenda com o governador Elmano de Freitas, do PT.

Segundo o parlamentar, no dia 2 de fevereiro, a legenda tem reunião do Grupo de Trabalho Eleitoral “para bater o martelo sobre o mapa de candidaturas nos estados”, entre os quais o Ceará.

Guimarães afirma que sua candidatura está acertada previamente com Gleisi Hoffmann e Edinho Silva, presidente do PT.

A intenção da sigla é reforçar bancada no Senado. Para tanto, deve lançar o máximo de quadros para postular cadeira.

Dentro da base, contudo, a disputa por uma vaga no bloco é grande. Como esforço para consolidar o arco de aliados, Elmano vem tentando atrair figuras como Moses Rodrigues, do União Brasil, mais ligado ao grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro e adversário de primeira hora do senador Cid Gomes, do PSB.

