Guimarães reafirma candidatura ao Senado: "Estou em pré-campanha"

Foto: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Deputado federal e líder do Governo Lula, José Guimarães (PT)

O deputado federal José Guimarães (PT) reafirma candidatura ao Senado em 2026.



“Eu estou em pré-campanha e os outros, parados”, diz, referindo-se aos demais pretendentes a uma cadeira na Câmara Alta pela chapa governista.



Além do petista, estão no páreo os também deputados Júnior Mano (PSB), Eunício Oliveira (MDB) e Luizianne Lins (PT).



No último fim de semana, o líder do governo Lula na Câmara visitou municípios cearenses a fim de ampliar apoios a seu nome.



Guimarães dividiu parte dessa agenda com o governador Elmano de Freitas, do PT.



Segundo o parlamentar, no dia 2 de fevereiro, a legenda tem reunião do Grupo de Trabalho Eleitoral “para bater o martelo sobre o mapa de candidaturas nos estados”, entre os quais o Ceará.



Guimarães afirma que sua candidatura está acertada previamente com Gleisi Hoffmann e Edinho Silva, presidente do PT.



A intenção da sigla é reforçar bancada no Senado. Para tanto, deve lançar o máximo de quadros para postular cadeira.



Dentro da base, contudo, a disputa por uma vaga no bloco é grande. Como esforço para consolidar o arco de aliados, Elmano vem tentando atrair figuras como Moses Rodrigues, do União Brasil, mais ligado ao grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro e adversário de primeira hora do senador Cid Gomes, do PSB.

