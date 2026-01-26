Guimarães reafirma candidatura ao Senado: "Estou em pré-campanha"

Henrique Araújo é jornalista e doutorando em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará (UFC), com mestrado em Sociologia (UFC) e em Literatura Comparada (UFC). Cronista do O POVO, escreve às quartas-feiras no jornal. Foi editor-chefe de Cultura, editor-adjunto de Cidades, editor-adjunto de Política e repórter especial. Mantém uma coluna sobre bastidores da política publicada às segundas, quintas e sextas-feiras.
O deputado federal José Guimarães (PT) reafirma candidatura ao Senado em 2026.
“Eu estou em pré-campanha e os outros, parados”, diz, referindo-se aos demais pretendentes a uma cadeira na Câmara Alta pela chapa governista.
Além do petista, estão no páreo os também deputados Júnior Mano (PSB), Eunício Oliveira (MDB) e Luizianne Lins (PT).
No último fim de semana, o líder do governo Lula na Câmara visitou municípios cearenses a fim de ampliar apoios a seu nome.
Guimarães dividiu parte dessa agenda com o governador Elmano de Freitas, do PT.
Segundo o parlamentar, no dia 2 de fevereiro, a legenda tem reunião do Grupo de Trabalho Eleitoral “para bater o martelo sobre o mapa de candidaturas nos estados”, entre os quais o Ceará.
Guimarães afirma que sua candidatura está acertada previamente com Gleisi Hoffmann e Edinho Silva, presidente do PT.
A intenção da sigla é reforçar bancada no Senado. Para tanto, deve lançar o máximo de quadros para postular cadeira.
Dentro da base, contudo, a disputa por uma vaga no bloco é grande. Como esforço para consolidar o arco de aliados, Elmano vem tentando atrair figuras como Moses Rodrigues, do União Brasil, mais ligado ao grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro e adversário de primeira hora do senador Cid Gomes, do PSB.
Política como cenário. Políticos como personagens. Jornalismo como palco. Na minha coluna tudo isso está em movimento. Acesse minha página
e clique no sino para receber notificações.