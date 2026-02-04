Encontro entre Ciro e Rueda reafirma União/PP na oposição

Henrique Araújo é jornalista e doutorando em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará (UFC), com mestrado em Sociologia (UFC) e em Literatura Comparada (UFC). Cronista do O POVO, escreve às quartas-feiras no jornal. Foi editor-chefe de Cultura, editor-adjunto de Cidades, editor-adjunto de Política e repórter especial. Mantém uma coluna sobre bastidores da política publicada às segundas, quintas e sextas-feiras.
Um encontro em Brasília nessa terça-feira, 3, reafirmou a ida da federação União Brasil / PP para a oposição ao bloco comandado pelo governador Elmano de Freitas, do PT.
A agenda reuniu Ciro Gomes (PSDB), cotado para o Abolição; Ciro Nogueira, dirigente do PP; Antonio Rueda, presidente do UB; ACM Neto, pré-candidato do UB ao Governo da Bahia; e o deputado federal Danilo Forte, do UB cearense.
Segundo presentes, as conversas giraram em torno dos rumos da federação. Entre eles, há consenso de que a máquina partidária deve enfrentar Elmano nas urnas no estado.
A tratativa se segue a outros diálogos de Rueda com deputados do UB do Ceará, que tentam atrair a União Progressista (nome da federação de UB e PP) para a base do governador Elmano.
Por ora, no entanto, a perspectiva é de que a megaestrutura fique mesmo com o grupo anti-PT, ao qual se somaria ainda o PL do deputado federal André Fernandes.
