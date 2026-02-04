Encontro entre Ciro e Rueda reafirma União/PP na oposição

Foto: Divulgação/União Brasil Ciro Gomes manteve encontro com Ciro Nogueira e Antonio Rueda

Um encontro em Brasília nessa terça-feira, 3, reafirmou a ida da federação União Brasil / PP para a oposição ao bloco comandado pelo governador Elmano de Freitas, do PT.



A agenda reuniu Ciro Gomes (PSDB), cotado para o Abolição; Ciro Nogueira, dirigente do PP; Antonio Rueda, presidente do UB; ACM Neto, pré-candidato do UB ao Governo da Bahia; e o deputado federal Danilo Forte, do UB cearense.



Segundo presentes, as conversas giraram em torno dos rumos da federação. Entre eles, há consenso de que a máquina partidária deve enfrentar Elmano nas urnas no estado.



A tratativa se segue a outros diálogos de Rueda com deputados do UB do Ceará, que tentam atrair a União Progressista (nome da federação de UB e PP) para a base do governador Elmano.



Por ora, no entanto, a perspectiva é de que a megaestrutura fique mesmo com o grupo anti-PT, ao qual se somaria ainda o PL do deputado federal André Fernandes.

