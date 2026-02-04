Rueda e Ciro Nogueira querem Wagner no comando da federação

Henrique Araújo é jornalista e doutorando em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará (UFC), com mestrado em Sociologia (UFC) e em Literatura Comparada (UFC). Cronista do O POVO, escreve às quartas-feiras no jornal. Foi editor-chefe de Cultura, editor-adjunto de Cidades, editor-adjunto de Política e repórter especial. Mantém uma coluna sobre bastidores da política publicada às segundas, quintas e sextas-feiras.
Durante encontro ontem em Brasília, dia 3, os dirigentes Antonio Rueda e Ciro Nogueira, de UB e PP, manifestaram vontade de que Capitão Wagner assuma o comando da federação União Progressista no estado.
Conforme interlocutores, o nome do ex-deputado federal está praticamente definido como presidente da megaestrutura partidária no âmbito local.
Wagner participou da rodada de conversas com Rueda e Nogueira ao lado de Ciro Gomes (PSDB), Danilo Forte (UB), ACM Neto (UB) e Roberto Cláudio (UB).
A agenda se deu no apartamento de Forte, deputado federal pelo UB e um dos nomes mais interessados numa candidatura de Ciro ao Governo do Estado.
Para o grupo, a disputa no Ceará é estratégica dentro dos planos da oposição, que tenta furar a hegemonia petista em estados como Bahia.
De acordo com eles, a perspectiva de homologação da federação é ainda em fevereiro.
