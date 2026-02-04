Rueda e Ciro Nogueira querem Wagner no comando da federação

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo Ex-deputado federal Capitão Wagner deve assumir o comando da federação União/PP

Durante encontro ontem em Brasília, dia 3, os dirigentes Antonio Rueda e Ciro Nogueira, de UB e PP, manifestaram vontade de que Capitão Wagner assuma o comando da federação União Progressista no estado.



Conforme interlocutores, o nome do ex-deputado federal está praticamente definido como presidente da megaestrutura partidária no âmbito local.



Wagner participou da rodada de conversas com Rueda e Nogueira ao lado de Ciro Gomes (PSDB), Danilo Forte (UB), ACM Neto (UB) e Roberto Cláudio (UB).



A agenda se deu no apartamento de Forte, deputado federal pelo UB e um dos nomes mais interessados numa candidatura de Ciro ao Governo do Estado.



Para o grupo, a disputa no Ceará é estratégica dentro dos planos da oposição, que tenta furar a hegemonia petista em estados como Bahia.



De acordo com eles, a perspectiva de homologação da federação é ainda em fevereiro.

