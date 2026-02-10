Júnior Mano crava que vai disputar o Senado

Foto: Billy Boss/Câmara dos Deputados Deputado federal cearense Junior Mano (PSB)

O deputado federal Júnior Mano (PSB) descartou qualquer possibilidade de abrir mão da vaga para concorrer a senador. "Serei candidato ao Senado", assegurou Mano em conversa com a coluna na tarde de ontem. Ainda de acordo com ele, não há motivos para se desfiliar da agremiação socialista, mesmo que haja resistência a seu nome dentro da legenda e entre membros do arco de sustentação do governador Elmano de Freitas (PT). "Não tenho motivos para deixar o PSB", acrescentou, reiterando que só será postulante se for pela mesma sigla do aliado Cid Gomes. Desde que retornou de viagem, o ex-chefe do Abolição manteve encontro com o pupilo para alinhar posicionamentos depois do avanço de outras candidaturas ao Senado.

Elmano

Questionado se as lideranças do grupo, entre as quais o ministro Camilo Santana (Educação), topariam sua candidatura ao Senado, Júnior Mano respondeu: "Quem tem que topar é o governador. Ou é Camilo o candidato?".

Camilo

Em seguida, a coluna perguntou ao pessebista se Elmano já havia assentido para seu nome, ou seja, se chancelava sua postulação a senador. "Ele (Elmano) tem interesse no Cid e no nosso grupo, acredito que não terá resistência", disse.

Bisão

O prefeito Evandro Leitão (PT) encaminhou à Câmara projeto de lei que desafeta áreas do Parque Bisão, no Mucuripe, sob argumento de que nunca integraram o seu perímetro. A desafetação permite a alienação de trechos do bem.

Pressa

O PL foi acolhido em votação célere na CCJ da Casa. Sem entrar no mérito da proposta, é estranha a ligeireza em querer vê-la aprovada, dispensando o debate adequado. Na mensagem, o Paço pede urgência na apreciação.

Método

Não é a primeira vez que a gestão municipal se conduz assim. O mesmo procedimento foi adotado quando da tramitação do Plano Diretor de Fortaleza, documento vital para a preservação dos interesses ambientais da cidade.

"Boiada"

Esse atropelo é desserviço do Legislativo. O governo tem maioria folgada. Logo, não deve enfrentar dificuldades para chancelar sua agenda. A Câmara, porém, não é apêndice do Executivo. É um truísmo, mas não custa repetir.

Foto: Samuel Setubal Deputado Renato Roseno (Psol)

Roseno vai ao Supremo

O deputado estadual Renato Roseno (Psol) acionou o Supremo Tribunal Federal contra decisão do governador Elmano de Freitas (PT) que alterou os termos que classificam policial militar e vítima em inquéritos que apuram morte por intervenção de PM.

Malas...

Integrantes do PP no Ceará já começam a sondar outros partidos de olho na disputa deste ano. Segundo eles, as chances de a federação União/PP cair no colo da oposição inviabilizam a permanência de governistas na legenda.

prontas?

A migração, todavia, tende a se espalhar para o União Brasil caso a megaestrutura partidária de fato seja comandada pelo bloco anti-PT. Hoje no UB, a deputada estadual Fernanda Pessoa estuda novos endereços para o pleito.



Pesquisas no Estado

Novas rodadas de levantamento de intenção de voto dos cearenses para o Governo estão em campo nesta semana para mensurar o humor do eleitorado sobre a corrida. Em algumas sondagens, porém, o nome do ministro e ex-governador Camilo Santana (MEC) não chegou a ser testado.



