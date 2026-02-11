Veja quem votou contra o projeto da Prefeitura que libera área de parque para venda

Henrique Araújo é jornalista e doutorando em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará (UFC), com mestrado em Sociologia (UFC) e em Literatura Comparada (UFC). Cronista do O POVO, escreve às quartas-feiras no jornal. Foi editor-chefe de Cultura, editor-adjunto de Cidades, editor-adjunto de Política e repórter especial. Mantém uma coluna sobre bastidores da política publicada às segundas, quintas e sextas-feiras.
Por placar de 29 votos a favor e nove contrários, a Câmara de Vereadores de Fortaleza aprovou na manhã desta quarta-feira, 11, o projeto de lei 49/2026, autorizando desafetação de terrenos que totalizam área de 821,43 m² da poligonal do Parque Bisão, no Mucuripe, às margens da avenida Beira Mar.
A proposta libera a gestão de Evandro Leitão (PT) para vender os lotes pelo valor de R$ 530 mil.
Previstos na planta original do parque, que data dos anos de 2000, as áreas foram invadidas para construção de dois condomínios de luxo no local.
Consolidado em 2014, o equipamento não incorporou esse trecho definido por lei na poligonal.
De lá para cá, a Prefeitura e as empresas que administram os condôminos vêm travando uma queda de braço judicial pelo espaço.
O Poder Público venceu na primeira instância, mas sofreu revés em recurso no TJ-CE. A contenda permanece indefinida.
Votado com urgência em duas comissões nessa terça e levado a plenário hoje, a medida teve votos contra apenas de Psol e PL – com um de PP Cell, em vias de deixar o PDT.
Entre os vereadores que se manifestaram para barrar a aprovação da proposta, estão Gabriel Aguiar e Adriana Gerônimo, ambos do Psol.
Veja lista de quem votou contra o PL encaminhado pela Prefeitura de Fortaleza:
Soldado Noélio (União Brasil) Jorge Pinheiro (PSDB) Marcelo Mendes (PL) Julierme Sena (PL) PP Cell (PDT) Adriana Geronimo (Psol) Bella Carmelo (PL) Gabriel Aguiar (Psol) Priscilla Costa (PL)
Política como cenário. Políticos como personagens. Jornalismo como palco. Na minha coluna tudo isso está em movimento. Acesse minha página
e clique no sino para receber notificações.