Veja quem votou contra o projeto da Prefeitura que libera área de parque para venda

Foto: Samuel Setubal Vereador Gabriel Aguiar, do Psol

Por placar de 29 votos a favor e nove contrários, a Câmara de Vereadores de Fortaleza aprovou na manhã desta quarta-feira, 11, o projeto de lei 49/2026, autorizando desafetação de terrenos que totalizam área de 821,43 m² da poligonal do Parque Bisão, no Mucuripe, às margens da avenida Beira Mar.



A proposta libera a gestão de Evandro Leitão (PT) para vender os lotes pelo valor de R$ 530 mil.



Previstos na planta original do parque, que data dos anos de 2000, as áreas foram invadidas para construção de dois condomínios de luxo no local.



Consolidado em 2014, o equipamento não incorporou esse trecho definido por lei na poligonal.



De lá para cá, a Prefeitura e as empresas que administram os condôminos vêm travando uma queda de braço judicial pelo espaço.



O Poder Público venceu na primeira instância, mas sofreu revés em recurso no TJ-CE. A contenda permanece indefinida.



Votado com urgência em duas comissões nessa terça e levado a plenário hoje, a medida teve votos contra apenas de Psol e PL – com um de PP Cell, em vias de deixar o PDT.



Entre os vereadores que se manifestaram para barrar a aprovação da proposta, estão Gabriel Aguiar e Adriana Gerônimo, ambos do Psol.



Veja lista de quem votou contra o PL encaminhado pela Prefeitura de Fortaleza:



Soldado Noélio (União Brasil)

Jorge Pinheiro (PSDB)

Marcelo Mendes (PL)

Julierme Sena (PL)

PP Cell (PDT)

Adriana Geronimo (Psol)

Bella Carmelo (PL)

Gabriel Aguiar (Psol)

Priscilla Costa (PL)

