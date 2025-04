Governador, olhe para o açude Jenipapeiro

Foto: Mateus Dantas / O POVO Canal da Transposição do Rio São Francisco que passa por Monteiro, município da Paraíba, foi inaugurado e a água já abastece a cidade. Mesmo inaugurada, a obra precisa de últimos detalhes.

Nos últimos quatro anos, uma voz quase que isolada tenta chamar a atenção do governo do Estado para a necessidade de construção de uma tomada d'água no ramal Apodi, da obra de Transposição das Águas do Rio São Francisco, para abastecer o açude Jenipapeiro e beneficiar três cidades no Centro-Sul cearense — Baixio, Ipaumirim e Umari, que fazem limites com Santa Helena, na Paraíba.

O professor e geógrafo, Herli Barros, já solicitou, no passado, a implantação da comporta no aqueduto Lagoa Vermelha, em Santa Helena (PB), que integra o ramal do Apodi, aos governos federal e estadual, mas não obteve nenhuma resposta.

O Projeto de Integração do Rio São Francisco definiu, a partir do ramal do Apodi (que levará água a partir do Sul cearense, Brejo Santo, para o Rio Grande do Norte), a construção de um canal paralelo em Lavras da Mangabeira, para abastecer o rio Salgado, passando por Icó e desembocando no Rio Jaguaribe para onde a água seguirá em direção a Jaguaribe e Jaguaribara, chegando à bacia do açude Castanhão.

Para o professor Herli Barros, o melhor caminho teria sido em direção ao açude Jenipapeiro, distante apenas quatro quilômetros do ramal do Apodi e depois seguindo por leito natural, em um riacho, até o rio Salgado, chegando após Lavras da Mangabeira. Mas a ideia nunca foi considerada.

Agora é o momento de ouvir o grito do professor Herli Barros e considerá-lo, isto é, sensibilizar o governo do Estado para solicitar ao MIDR a execução da obra que permitiria a transferência de água para o açude Jenipapeiro, estratégico para abastecer as três referidas cidades, cerca de 25 mil moradores.

O açude Jenipapeiro foi concluído em 2011 e tem capacidade de reserva hídrica de 41 milhões de m3. Atualmente, acumula apenas 7,12%, porquanto a bacia dele registra baixos índices pluviométricos na quadra chuvosa. Daí a importância da construção de uma tomada de água para o reservatório e a segurança de abastecimento humano dos três centros urbanos.

A obra do Ramal do Apodi avança e não há mais tempo a perder. A voz do professor precisa ecoar e tornar-se um grito coletivo e chegar ao governador Elmano de Freitas e a outras autoridades e lideranças políticas, porquanto não existe, infelizmente, mobilização popular e articulação política regional.