Iguatu é pioneiro no Caps no Nordeste

Em 1991, uma decisão do prefeito de Iguatu, Hildernando Bezerra, ao lado do então secretário de Saúde do Município, Carlile Lavor, iria colocar esta cidade na história das mudanças da reforma psiquiátrica que estavam em curso no então Sistema Único e Descentralizado de Saúde (SUDS), ao implantar o primeiro Centro de Atenção Psicossocial (Caps) do Nordeste.

Na época, o médico psiquiatra, Weimar Gomes dos Santos, vereador eleito em seu primeiro mandato, ocupava a bancada de oposição, mas lhe foi apresentado o convite para participar de um encontro nacional, em Santos, no litoral Paulista, sobre a temática - novidade no Brasil.

Os ventos das mudanças da Constituição Cidadã de 1988, as reformas estruturais em curso na Saúde, a partir da discussão no Congresso Nacional, nos Estados e municípios de novos modelos de gestão e financiamento público sopravam forte, ecoavam e encontraram em Iguatu uma gestão acolhedora.

Ao retornar do encontro nacional, o psiquiatra Weimar Gomes anunciou a mudança, afirmando que deveríamos esquecer o projeto de construção de um hospital psiquiatra. Apresentou a novidade de um projeto de atendimento humanista, com equipe multiprofissional, um novo olhar sobre os pacientes com transtornos mentais - encarcerados em quartos em suas casas ou maltratados e empilhados em "hospitais de doidos".

Seria possível vencer as barreiras sociais do preconceito? O temor das famílias? E a desconfiança dos profissionais de saúde? E o que se ouvia era que 'louco é perigoso', "vai quebrar tudo", e "isso não vai dar certo".

Trinta e quatro anos depois, a história nos mostra com clareza e consistência que o projeto se tornou viável e modelo para outros municípios. Por não ser mais novidade, muitos nem se dão conta da importância dos Caps.

Iguatu, cidade polo da região Centro-Sul cearense, partiu na frente. Após mais de três décadas, Iguatu, hoje, oferece uma das redes mais completas de atenção psicossocial - CAPS Álcool e Drogas; Infantil; Geral; Residência Terapêutica, além da oferta de cursos de Residência em Psiquiatria em parceria com a Escola de Saúde Pública do Estado do Ceará.

O próximo passo está em andamento. O secretário de Saúde, Leonardo Mendonça, acabou de anunciar a implantação de leitos psiquiátricos no Hospital Regional - uma estratégia recomendada pela Política Nacional de Saúde Mental para garantir temporariamente o atendimento a pacientes em crise aguda.