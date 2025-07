O dia dos avós ainda sem apelo comercial

Foto: JAGUARUANA,CE,BRASIL,03.04.2017: Igreja matriz Senhora Sant'ana de Jaguaruana . Moradores de Jaguaruana tentam voltar à rotina após o ataque de quadrilha aos bancos da cidade. (fotos: Tatiana Fortes/ O POVO)

Hoje, sábado, 26, comemora-se o dia dos avós. Talvez para a maioria a data passe despercebida, porquanto falta apelo comercial, a exemplo do que ocorre com o Dia das Mães, dos Pais, dos Namorados. Quem não gosta ou tem saudades da vovó, da sua comida? Do aconchego da casa, da proteção e dos agrados feitos pelos avós que são bem maiores do que a compreensão dada pelos pais?

Entra ano e sai ano e a data não é lembrada pelo comércio varejista. Onde está a Câmara de Dirigentes Lojistas? Ou outras instituições do varejo que não lembram a data com suas campanhas promocionais? Acredito que seria mais uma oportunidade para movimentar o setor. Afinal, qual o neto que não quer presentear o vovô e a vovó?

Reza a tradição cristã que o casal Joaquim e Ana são os pais de Maria Santíssima, que é a mãe de Jesus Cristo, portanto, os avós do Menino Deus. O calendário católico celebra São Joaquim e Senhora Sant’Ana no dia 26 de julho. Por isso, a data de hoje é dedicada aos avós.

No Ceará, Senhora Sant’Ana é padroeira de pelo menos 11 cidades, onde há festas religiosas – novenários, quermesses, shows, caminhadas e procissões. Destacam-se duas que são sede de bispado - Iguatu e Tianguá. Outras são paróquias: Santana do Cariri, Santana do Acaraú, Jaguaruana, Paramoti, Varjota, Eusébio, Mocambo, Jati e Independência.

Desde o último dia 17, quando começaram os festejos em honra aos santos Joaquim e Sant’Ana, essas cidades, além de outras comunidades ou paróquias em vilas e distritos, a exemplo de Icozinho, na zona rural do município de Icó, registram intensa movimentação em centros urbanos, a partir da participação de milhares de devotos. É a fé, comum a cada católico, que move anualmente a programação religiosa e social dos novenários.

Essas festas têm conotação religiosa de caráter popular. Apresentam uma mística antiga, por exemplo, tocar na imagem, fazer e renovar preces, pedir a intercessão do santo padroeiro ou da santa padroeira e para o bom cristão pagar promessa quando a graça é alcançada.

A fé e devoção ao casal de santos, Joaquim e Ana, se espalham em várias regiões do sertão cearense. Homens e mulheres sertanejos participam e renovam a cada ano o compromisso com a tradição católica: a fé nos santos. Levam filhos, crianças e adolescentes que no futuro darão continuidade aos festejos, mantendo essa história centenária.

Em Iguatu, por exemplo, a chegada da imagem da padroeira Senhora Sant’Ana é tricentenária. Em todas essas comunidades católicas, os colonizadores trouxeram padres que ocuparam os espaços, tentaram catequisar os povos originários e os que vieram de Portugal, em particular, implantaram a devoção aos santos. Esses religiosos em suas celebrações regulares ou em missões periódicas deram continuidade à fé católica-cristã, que se tornou popular e mesmo no primeiro quartel do século XXI, início do terceiro milênio da era comum, dá sinais de crescimento, de manutenção e uma certeza de que vão prosseguir.

A religiosidade popular mantém a fé no casal Joaquim e Ana, avós de Jesus Cristo. É uma devoção consolidada. Não há necessidade de apelo religioso, mas o varejo, sim, perde essa data por desconhecimento ou por falta de interesse.