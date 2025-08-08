O amor aos pets para ser maior do que ao próximo

Foto: Reprodução/ Freepik Imagem de apoio ilustrativo. Vacinação gratuita para cães e gatos no Shopping Parangaba acontece neste sábado, 2

Ao seguir pela Avenida prefeito Carlos Roberto Costa (Perimetral), um segmento urbano da CE -060, na cidade de Iguatu, na região Centro-Sul cearense, vi uma cena que me fez refletir sobre o crescente carinho, amor e atenção que pessoas dão aos cães e aos gatos de estimação.



Era uma manhã de clima ainda ameno, no sertão cearense, com céu nublado, em horário de deslocamento para o trabalho, por volta das 7 horas, no início deste mês em curso, quando observei uma jovem parando, no meio da avenida, a motocicleta em que se deslocava, para desesperadamente levantar os braços e acenar para outros veículos pararem. Em seguida, ela retirou da via um cão, ainda pequeno, que parecia ser animal de rua.



A ação da jovem surtiu efeito. Ela colocou o animal na margem, próximo à lagoa da Bastiana, e carros seguiram desviando a moto parada no meio da avenida.



Segui e pelo retrovisor observei a jovem dá partida em sua moto. O passado me veio à lembrança de que até o fim do século passado não havia tantos cuidados com os animais de estimação, que eram criados, é claro, mas sem os gastos elevados e cuidados demasiados dispensados atualmente aos pets.



Os negócios no segmento de varejo e em empresas de serviços dedicados aos pets são crescentes em todas as cidades.



Mas como está o amor ao próximo? Recentemente, um cadeirante tentava atravessar a antiga linha férrea, com passagem elevada, em área próxima ao centro nesta cidade. Por algum tempo ninguém ajudou ao idoso fazer a travessia, que exigia um esforço físico para subir a rampa. Até que um jovem que trabalhava descarregando um caminhão desceu da carroceria e fez a gentileza de empurrar a cadeira de rodas. O idoso deficiente estava invisível.



População de rua, que busca abrigo sob marquises, não recebe água, comida ou roupa. Entretanto, observo pontos de colocação de ração e água para os cães de rua. A maioria se afasta dessa gente.



Devemos ter amor, sim, aos animais, que merecem proteção, carinho e cuidados. Entretanto, devemos ter essa mesma disposição para com o chamado próximo, no livro sagrado dos cristãos. Posso estar enganado, mas acho que houve uma inversão atualmente e o amor aos pets parece ser maior do que ao ser humano, por decisão de humanos.