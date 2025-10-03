E lá vem o trem novamente para Iguatu

Foto: RICARDO STUCKERT ￼ LULA liberou aporte de R$ 1,4 bilhão para as obras da Transnordestina

Exatos 110 anos, a cidade de Iguatu, polo da região Centro-Sul do Ceará, vive a expectativa da chegada do trem. Dessa vez, o trem de carga de um robusto projeto nacional - a Transnordestina, considerada a maior obra linear em execução no Brasil, com extensão total de 1753 km com orçamento superior a R$ 15 bi.



Em 1910, no início do século passado, o trem chegou a Iguatu e houve festa. O moderno meio de transporte para a época, a velha Maria Fumaça, tão lenta e tão arriscada e atrasada, promoveu uma revolução: modificou o centro urbano e trouxe o desenvolvimento econômico e social para uma cidade pequena e modesta.



Terras férteis, água em abundância e o fato de Iguatu ter permanecido por 15 anos como ponta de linha em relação ao cariri Cearense favorecerem o crescimento de Iguatu que foi o maior produtor de algodão do Ceará e uma das dez maiores cidades do Estado.



Afinal, era mais rápido em comparação com o transporte animal - tropas de burros e cavalos - chegar à capital cearense, conduzindo gente e um volume maior de carga. Feito extraordinário para a época, que desbancou Icó e mudou a rota da velha estrada geral do Ceará - margeando o rio Jaguaribe até Aracati.

Mais de um século depois, o trem voltará a Iguatu. Os tempos são outros. A bitola mista da nova ferrovia é mais larga, a velocidade é maior e o transporte de carga de quase uma centena de vagões é incomparável.



Graças à iniciativa de dois empresários locais, Eugério Queiroz e Renato Maia, que estão construindo uma unidade de transbordo, popularmente chamada de 'porto seco', a viagem inaugural da ferrovia transnordestina será feita a partir do Piauí - Eliseu Martins - até o Centro-Sul cearense, chegando à Iguatu.



Quando o trem chegar por volta do próximo dia 25 de outubro trazendo toneladas de milho para abastecer o setor agropecuário, com certeza haverá festa política com a presença de autoridades, ministros e lideranças políticas estaduais.



O esforço é para o trem chegar ao Pecém antes do fim do atual mandato do presidente Lula, mesmo que fiquem para trás obras de viadutos, túneis e outros desvios rodoviários. Que venha o trem e traga novamente o progresso para Iguatu com seu apito que desperta emoção entre o sertanejo.