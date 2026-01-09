Logo O POVO+
Uma aposta para pasárgada ante à polarização política
Foto de Honório Bezerra Barbosa
Em plena fila da lotérica, um conhecido pergunta sobre política e eleição. Bem poderia usar um recurso de linguagem mais comum como estratégia para fazer um contato social.Tipo, falar do calor insuportável que fazia
FORTALEZA-CE, BRASIL, 31-12-2024: Movimentação nas lotéricas de Fortaleza. Na foto, uma lotérica localizada na Praça do Ferreira. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) (Foto: FERNANDA BARROS)
Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 31-12-2024: Movimentação nas lotéricas de Fortaleza. Na foto, uma lotérica localizada na Praça do Ferreira. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

"Honório, você é de esquerda ou de direita?", perguntou-me um conhecido, na fila da lotérica, que eu confesso que não me lembro de onde o conheço e nem sei o nome dele. É conhecido, mas de onde, meu Deus?

Na fila da sorte, estava pensando no que dizia minha mãe: "É difícil acertar, mas só ganha quem joga".

Em meio a essa certeza oriunda da sabedoria popular - e corroborada pela ciência matemática denominada de probabilidade - e a indagação do amigo-desconhecido, sou obrigado a fugir do pensamento - o que fazer com tantos milhões de reais - e a pensar, rapidamente, em uma resposta para o outro apostador, que insiste na interlocução.

Era bem melhor que ele dissesse - "Que calor!", ou seja, usasse um recurso da linguagem, a função fática, para estabelecer um contato social.

Mas não. Veio logo com essa pergunta. O ano estava terminando e o novo prestes a começar e vejo que tudo será como antes. Até quando?

Eu me lembrei dos Trapalhões - 'Ai vareia', isto é, depende. O que é esquerda e direita para ele? Para mim? E para você?

Talvez fosse melhor dizer ou perguntar: O servidor público trabalha em regra cinco dias e folga dois, por semana, escala 5X2, você é contra ou a favor? Você é a favor do fim do político profissional que tem sucessivos mandatos eletivos - pai e filhos? Você concorda com a redução dos juros? O fim do tripé macroeconômico? Você é contra que um servidor público - juiz, promotor de Justiça, desembargador - pratique corrupção e a punição seja uma aposentadoria? Você é a favor do ensino público de qualidade? É a favor do fortalecimento do SUS? Você é contra que se privatize uma empresa pública por preços de banana, como se faz no Brasil desde sempre ou para não ir longe, a partir de FHC? É contra as 'fake news'?

São tantas perguntas. Eu respondo "sim", a todas as questões apresentadas anteriormente. E você?

Era véspera de ano novo e a lotérica estava quente, lotada, com pessoas apresentando visivelmente aquela impaciência típica desse período. Olhei para o interlocutor - meu Deus, quem é? Não consigo me lembrar - e simplesmente ri, mas respondi 'de esquerda'.

Mas você vai votar em Lula? Insistiu. "Quer dizer que concorda com tudo que ele fez e faz?". Claro que não, respondi. "Eu sou Bolsonaro e sou empresário", retrucou. E para governador vou votar no pescoção (referindo-se à Ciro Gomes).

Fiz a aposta, não ganhei e me lembrei da minha mãe. Contudo, se tivesse ganho iria embora para Pasárgada. Talvez lá eu fosse 'amigo do rei'. Mas terei que enfrentar tudo outra vez, aqui no sertão cearense.

Foto do Honório Bezerra Barbosa

