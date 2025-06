Resumão e avaliação da fase de grupos do Mundial de Clubes da Fifa

Foto: Frederic J. Brown / AFP Jogadores do Botafogo comemoram vitória contra o PSG no Mundial de Clubes

A vitória do Al-Hilal sobre o Pachuca, na última quinta, 26, encerrou a fase de grupos do Mundial de Clubes da Fifa, e foram definidos os dois chaveamentos, com base na classificação dos primeiros e segundos colocados dos grupos A a H da competição. Vou fazer um resumo de tudo o que aconteceu de relevante e de destaques dessa primeira fase do Mundial.



Quem passou e quem ficou?

Para alegria dos torcedores brasileiros, Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense avançaram. A Estrela Solitária e o Tricolor das Laranjeiras classificaram em segundo lugar nos grupos B e F, respectivamente. Já os dois clubes considerados os melhores do Brasil atualmente — Palmeiras e Flamengo — lideraram os grupos A e D.

Com isso, os "brazucas" são os únicos representantes sul-americanos na próxima fase. Boca e River, outros gigantes do continente, decepcionaram. Os Xeneizes, especificamente, apesar dos bons jogos contra Benfica e Bayern, protagonizaram o vexame de empatar com o time semi-amador do Auckland (1 a 1), entregando a classificação aos Encarnados.

O River também decepcionou, tanto pela equipe montada quanto pelo trabalho de Gallardo, que, até agora, não conseguiu emplacar ou mostrar evolução desde seu retorno. Os Millonarios começaram bem, cumprindo a obrigação ao vencer os japoneses do Urawa Reds. Porém, em seguida empataram com o difícil Monterrey — dos experientes como Sergio Ramos, Canales e Ocampos —, em jogo equilibrado, deixando a decisão para o confronto contra a Inter, missão bem mais complicada.

Entre os europeus, dos 12 classificados para o Mundial de Clubes, apenas três ficaram de fora da próxima fase: Porto, Atlético de Madrid e Salzburg. No Grupo A, os Dragões mostraram sérias dificuldades contra o Palmeiras, embora tenham feito um jogo competitivo. O problema foi nos duelos seguintes: atuações ruins contra Inter Miami (derrota por 2 a 1) e o empate maluco com o Al-Ahly (4 a 4). Inclusive, a delegação do Porto foi recebida em Portugal com protestos da torcida, que cobra melhor desempenho e demonstra preocupação com o rumo da temporada.

Red Bull Salzburg encarou um grupo difícil, mas conseguiu vencer o Pachuca ainda na primeira rodada (2 a 1). O que pesou na não classificação foi o empate com o Al-Hilal, chegando à última rodada precisando vencer o Real Madrid — missão praticamente impossível.

Griezmann e Julián Alvárez lamentam eliminação do Atlético de Madrid no Mundial de Clubes Crédito: Patrick T. Fallon / AFP

Já o Atlético de Madrid é a maior decepção entre os europeus. O time de Simeone foi goleado na estreia pelo PSG (4 a 0), o que praticamente sacramentou sua eliminação devido ao saldo. Com o Botafogo vencendo os parisienses, tornou-se impossível a classificação dos Colchoneros. O mais surpreendente foi o futebol abaixo do esperado dos espanhóis, que costumam figurar no topo de La Liga e avançar nas fases decisivas da UCL.

Os duelos ficaram: Palmeiras x Botafogo; Benfica x Chelsea; Inter de Milão x Fluminense; City e Al Hilal; do outro lado estão PSG x Inter Miami; Flamengo x Bayern; Borussia Dortmund x Monterrey; Real Madrid x Juventus.



A diferença é tão grande assim?

Os jogos entre brasileiros e europeus, além dos desempenhos de nossos clubes na fase de grupos, deixaram uma dúvida sobre algo que antes era tido como verdade absoluta: os times do Velho Continente estão realmente tão acima dos brasileiros?

Com o Mundial proporcionando duelos que antes só víamos nos videogames, pudemos sair do imaginário e ir para a realidade. O que ficou dessa experiência foi que há diferença, mas não tão grande quanto se especulava.

Mesmo que minimizem a atuação do Palmeiras contra o Porto, a vitória do Flamengo sobre o Chelsea — time do G-4 da Premier League — foi algo que nem o mais "vira-lata" poderia contestar. O desempenho do Fluminense (6º do Brasileirão) contra o Dortmund — 4º da Bundesliga, finalista da UCL há uma temporada e que chegou às quartas nesta edição — é algo que chama muita atenção.

Atacante Bruno Henrique comemora gol no jogo Flamengo x Chelsea pelo Mundial de Clubes 2025 Crédito: FRANCK FIFE / AFP

Mas no quesito atuações contra europeus, a cereja do bolo no Mundial, para mim, são os feitos do Botafogo. O Glorioso pegou um grupo dificílimo, mas conseguiu vencer seu duelo obrigatório, por assim dizer, contra o Seattle Sounders e, em seguida, conquistou a maior vitória de um clube brasileiro neste Mundial (e uma das maiores da história), quando bateu o atual campeão incontestável da UCL, o PSG. A eliminação do Atleti no torneio foi um bônus dos maus-tratos que o Botafogo fez contra os europeus.

O que assistir na próxima fase?

Do que foi apesentado na fase de grupo do Mundial, os jogos que aparentam ser os mais interessantes para assistir na escala de “imperdível”, “assistirei” ou verei se não tiver “nada melhor para fazer” (NMF):



Palmeiras e Botafogo – sábado (28), às 13 horas: IMPERDÍVEL

Benfica e Chelsea – sábado (28), às 17 horas: ASSISTIREI

PSG x Inter Miami – domingo (29), às 13 horas: NMF

Flamengo x Bayern – domingo (29), às 17 horas: IMPERDÍVEL

Internazionale e Fluminense – segunda (30), às 16 horas: IMPERDÍVEL

Man City e Al Hilal – segunda (30), às 16 horas: ASSISTIREI

Real Madrid x Juventus – terça (31), às 16 horas: IMPERDÍVEL

BVB x Monterrey – terça (31), às 22 horas: ASSISTIREI

*Horários de Brasília